Covid-19: De hauts responsables tunisiens saluent l’initiative de SM le Roi d’envoyer une aide médicale d’urgence à leur pays

jeudi, 15 juillet, 2021 à 23:32

Tunis – De hauts responsables tunisiens ont exprimé, jeudi, leur gratitude et leur grande estime à SM le Roi Mohammed VI, suite à l’initiative du Souverain d’envoyer une aide médicale d’urgence à ce pays maghrébin, qui connaît une aggravation de la situation épidémiologique liée à la Covid-19.

Ainsi, le ministre tunisien de la Défense, Brahim Bertégy, a exprimé dans une déclaration à la presse sa considération et ses remerciements au Maroc, Roi, gouvernement et peuple pour cette noble initiative, soulignant que “cette aide du Maroc frère n’est pas étrange au Royaume”.

Cette aide, a-t-il ajouté, arrive à point nommé et “va nous permettre de lutter contre la pandémie” dans le pays qui traverse une “phase critique” face à la Covid-19, estimant que l’aide médicale marocaine “est très importante et très précieuse” et “nous aidera de manière significative face aux répercussions de la Covid-19”.

De son côté, la ministre, directrice du cabinet du Président, Nadia Oukacha, a exprimé, dans une déclaration similaire, ses remerciements pour la solidarité de SM le Roi et du Maroc “qui ont interagi rapidement et spontanément” à l’égard de la Tunisie, affirmant que le peuple tunisien apprécie hautement cette initiative.

Après avoir mis en avant cet élan de solidarité spontanée envers son pays pour l’aider à lutter contre la pandémie, la responsable tunisienne a précisé que le geste royal “est très important, notamment dans le cadre du soutien des relations privilégiées avec le Royaume du Maroc, qui sont profondément ancrées dans l’histoire”.

Dans ce cadre, Mme Oukacha a indiqué que le Président tunisien a exprimé à SM le Roi ses vifs remerciements et sa profonde gratitude pour cette initiative, notant que l’aide médicale marocaine à la Tunisie comprend du matériel et des équipements qui seront distribués afin que les Tunisiens dans toutes les régions puissent en bénéficier.

Elle a aussi émis le vœu de voir se consolider encore davantage les relations solides liant le Royaume du Maroc à la République tunisienne.

Pour sa part, le ministre de la Santé, Faouzi Mehdi, a fait part de ses remerciements à SM le Roi pour cette aide opportune, notant que cette initiative “n’est pas étrange au Royaume du Maroc”.

Il a, à cet égard, souligné que cette aide médicale d’urgence aidera le pays à prendre en charge un plus grand nombre de personnes contaminées.

Suite à l’aggravation de la situation épidémiologique en Tunisie, en raison d’une forte augmentation des contaminations et des décès liés à la Covid-19, Sa Majesté le Roi a bien voulu donner Ses Très Hautes Instructions pour l’envoi d’une aide médicale d’urgence à ce pays maghrébin frère.

Cette aide médicale est composée de deux unités de réanimation complètes et autonomes, dotées d’une capacité totale de 100 lits. Elle comprend, en outre, 100 respirateurs et deux générateurs d’oxygène d’une capacité de 33 m3/heure chacun.