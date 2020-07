Covid-19 : Les amis du Maroc à Tarragone rendent hommage aux initiatives solidaires de SM le Roi envers les pays africains amis

samedi, 4 juillet, 2020 à 16:50

Tarragone – Des académiciens, des entrepreneurs, des journalistes et des défenseurs des droits de l’homme de Tarragone (Nord-est de l’Espagne) ont salué les initiatives et les gestes de solidarité de SM le Roi Mohammed VI visant à accompagner les pays africains dans leurs différentes phases de lutte contre la pandémie du coronavirus (Covid-19).

Lors de la cérémonie de passation du collier du président du Rotary Club Tarragone Amitié hispano-marocaine, tenue récemment en présence du Consul général du Maroc à Tarragone, Mme Saloua Bichri, plusieurs personnalités ont souligné que les initiatives de SM le Roi en faveur du continent africain reflètent l’engagement indéfectible du Souverain en faveur de la solidarité interafricaine.

A cette occasion, M. Oliver Klein, professeur universitaire et député à la mairie de Cambrills, a relevé que lors de cette crise sanitaire mondiale le Maroc a fait preuve de son esprit de solidarité et de générosité grâce aux initiatives de SM le Roi.

“Les grands pays comme le Maroc font preuve de solidarité avec des gestes de partage dans les moments les plus difficiles”, a fait observer, dans ce sens, l’académicien espagnol.

Dans le même sillage, Mme Cindy Lopez Gil, de l’Observatoire des droits de l’homme de Tarragone, a salué les démarches entreprises par SM le Roi pour venir en aide aux pays africains lors de cette pandémie mondiale, assurant que le Maroc est un exemple à suivre en termes de solidarité avec les pays voisins.

Le journaliste et nouveau président du Rotary Club Tarragone, Ricard Checa, a, à son tour, rendu un vibrant hommage au “leadership et à la vision clairvoyante” de SM le Roi dans la gestion de la crise sanitaire liée à la Covid-19 et les initiatives du Souverain visant à contribuer aux efforts des pays africains pour faire face à cette pandémie.

“Depuis le début de cette crise, nous suivons de près la gestion menée par le Maroc et nous saluons les démarches entreprises par le Royaume sous la conduite éclairée de SM le Roi”, a-t-il encore martelé.

Dans le même contexte, Virginia Morcillo, entrepreneure, a tenu à saluer le geste noble de SM le Roi d’accorder des aides à plusieurs pays africains composées d’équipements et du matériel de protection contre le coronavirus. “Dans ces moments difficiles, venir en aide à des peuples les plus nécessiteux est un geste humanitaire revêtant une grande importance”, a poursuivi Mme Morcillo.

De son côté, Alberto Tejero, entrepreneur, a affirmé que SM le Roi a donné une “leçon de solidarité et de générosité” en accordant une aide médicale aux pays voisins, se félicitant du “savoir-faire” du Maroc lors de la gestion de la crise sanitaire liée à la Covid-19.

Lors de cette cérémonie et comme le stipule la tradition, chaque année, le président de Rotary change. Mme Saloua Bichri a donc cédé la place à son successeur Ricard Checa.

Créé en juin 2019, Rotary Club Tarragone Amitié hispano-marocaine compte actuellement 16 membres.