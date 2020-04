COVID-19: les hôpitaux de New York en mode “zone de guerre”

mercredi, 1 avril, 2020 à 12:45

-Par Naoufal Enhari-

New York –Épicentre de la pandémie de coronavirus aux Etats-Unis, New York et son système hospitalier sont désormais en mode “zone de guerre” en raison de l’affluence en grand nombre de malades atteints de la COVID-19 aux hôpitaux de la ville, où les médecins et les infirmiers se trouvent confrontés à une situation d’urgence sanitaire extrême.

Selon plusieurs sources hospitalières, les couloirs d’hôpitaux sont pleins de malades allongés sur des lits roulants, les morgues bondées et le staff médical est sous pression et en manque d’équipements nécessaires pour sauver des vies. Les images et reportages diffusés par les chaines de télévision locales rendent comptent de l’ampleur de la crise qui risque d’empirer.

Et pour cause. La COVID-19 a touché plus de 75.700 personnes dans l’Etat de New York et fait 1.550 morts, soit presque la moitié des décès liés à la pandémie sur l’ensemble des Etats-Unis à la date de mardi, alors que les chiffres continuent de grimper quotidiennement à un rythme effréné.

Plusieurs établissements hospitaliers de la Grosse Pomme se retrouvent débordés par le nombre inédit de malades graves qui affluent chaque jour.

C’est “une zone médicale de guerre”, témoigne le Dr Arabia Mollette, médecin urgentiste à “Brookdale Hospital”, situé à Brooklyn, l’un des quartiers newyorkais les plus durement touchés par l’épidémie.

“Chaque jour que je viens, je ne vois que de la douleur, du désespoir, de la souffrance et des disparités en matière de soins de santé”, a-t-elle déclaré sur la chaine CNN.

Même son de cloche chez le Dr Steve Kasspidis, médecin à l’hôpital Mount Sinai, à Astoria, dans le Queens. “Le système (hospitalier) est débordé, partout”, dit-il. “Le 11 septembre, ce n’était rien comparé à cela. On était là en train d’attendre des patients qui ne sont jamais venus. Maintenant, ils ne cessent d’arriver”, affirme-t-il.

Elyse Isopo, infirmière avec 20 ans d’expérience dans les unités de soins intensifs (ICU) des hôpitaux de New York, dit n’avoir “jamais vu les choses empirer autant que maintenant avec le coronavirus”.

“Avant on avait un ou deux patients dans les ICU, maintenant elles sont pleines de malades tous atteints de la COVID-19”, assure-t-elle.

Réagissant à cette situation, le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a déclaré que “la bataille” contre la COVID-19 “se jouera dans les hôpitaux”.

“Nous allons voir les hôpitaux en surcapacité”, a-t-il averti, tout en lançant un “appel à l’aide” au personnel médical des autres Etats qui ne sont pas encore confrontés au pic de la pandémie.

“Nous vous rendrons la faveur le moment venu”, a promis le gouverneur, avertissant que ce n’est qu’une question de temps avant que cette situation ne se propage vers d’autres parties des Etats-Unis.

“Ce que vous nous voyez en train d’endurer ici, vous risquez de le voir à travers tout le pays”, a-t-il mis en garde.

En effet, le président Donald Trump a déclaré, mardi, que les Américains devraient s’attendre à deux semaines “douloureuses” et “difficiles” à venir.

Il a averti que même si les mesures de distanciation sociales sont respectées à travers le pays, la COVID-19 pourrait tuer entre 100.000 et 240.000 Américains au cours des prochaines semaines.

Plus tôt dans la journée, le gouverneur de New York avait reconnu que les autorités US avaient sous-estimé le virus. “Nous avons sous-estimé ce virus. C’est plus puissant et plus dangereux que ce à quoi nous nous attendions”, a-t-il dit.

Andrew Cuomo estime que l’Etat de New York, qui englobe la ville éponyme ainsi qu’une population de près de 20 millions d’habitants, aura besoin dans les deux à trois semaines à venir de 140.000 lits d’hôpitaux et 40.000 lits de soins intensifs avec ventilateurs pour faire face au flux massif de malades.

Les hôpitaux de l’Etat ne disposent actuellement que de 53.000 lits et 7.000 à 10.000 autres dans les unités de soins intensifs avec ventilateurs, alors que les médecins ont besoin de 30.000 autres ventilateurs pour permettre aux malades graves de continuer à respirer.

Pour alléger cette pression sur les hôpitaux, le gouvernement fédéral a dépêché à New York un navire hôpital de la marine américaine, le “USNS Comfort”, doté de plus de 1.000 lits et une douzaine de blocs opératoires.

Il s’agit de la deuxième fois que le “USNS Comfort” est envoyé à New York, après y avoir été déployé au lendemain des attentats du 11 septembre 2001.

Les autorités newyorkaises ont également mis en place des hôpitaux de campagne à Central Park et au centre de convention “Jacob Javits” à Manhattan pour prendre en charge une partie des malades atteints de COVID-19.

Le gouverneur de l’Etat avait également ordonné aux hôpitaux d’augmenter au minimum de 50 pc leur capacité d’accueil, voire le double si possible.

Pour sa part, le président Donald Trump a prévenu que les Américains devraient s’attendre à deux semaines “très très douloureuses” à cause de la propagation rapide du nouveau coronavirus.