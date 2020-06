Covid-19: l’initiative Royale en faveur des pays africains, un exemple de solidarité et de coopération (Média chilien)

dimanche, 28 juin, 2020 à 9:06

Santiago – Les aides envoyées par le Maroc à plusieurs pays africains, sur Hautes Instructions Royales, sont “un exemple de solidarité et de coopération régionale en Afrique”, a écrit samedi le site d’information chilien “El Periodista”.

Cette aide envoyée aux “pays des différentes sous-régions africaines” reflète une “nouvelle phase de la coopération et de la solidarité du Maroc qui sont une expression authentique et claire de l’esprit de fraternité africaine prôné par SM le Roi Mohammed VI”, a indiqué l’auteur de l’article, Dr Alvaro Rojas-Marín, un ancien ministre et ex-ambassadeur du Chili en Allemagne.

Cette aide est composée notamment de masques, de visières de protection, de blouses, de gel hydroalcoolique, de médicaments, entre autres, qui ont été fabriqués par des entreprises marocaines, relève l’auteur de l’article, ajoutant que l’OMS a salué cette initiative de SM le Roi, un acte de générosité et de solidarité régionale.

Pour cet ancien haut fonctionnaire chilien et consul honoraire du Royaume, “la solidarité et la coopération sont deux grandes valeurs qui doivent être promues en ces temps de pandémie” et “l’initiative du Royaume du Maroc est un exemple à suivre”.

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Que Dieu L’assiste, avait donné Ses Très Hautes Instructions pour l’acheminement d’aides médicales à plusieurs pays africains frères, dans le cadre de la mise en œuvre de l’Initiative lancée par le Souverain, le 13 avril 2020.

Cette aide vise à fournir du matériel médical préventif, afin d’accompagner les pays africains frères dans leurs efforts de lutte contre la pandémie du Covid-19.