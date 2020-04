Covid-19 : L’UE salue l’initiative de SM le Roi envers les pays africains

mercredi, 29 avril, 2020 à 16:05

-Propos recueillis par Adil Zaari Jabiri-

Bruxelles – L’Union européenne (UE) a salué, mercredi, l’initiative de SM le Roi Mohammed VI visant à établir un cadre opérationnel afin d’accompagner les pays africains dans leurs différentes phases de gestion de la pandémie du Covid-19.

«Cette initiative semble parfaitement s’inscrire dans le mouvement plus large du retour du Maroc au sein de la famille africaine que nous observons avec grand intérêt depuis plusieurs années, notamment dans de nombreux domaines essentiels aux relations UE-Afrique, comme la migration, l’environnement, le développement ou la stabilité régionale», a souligné Peter Stano, porte-parole de l’UE dans une interview accordée à la MAP.

«Nous sommes convaincus que le Royaume du Maroc pourra prendre toute sa part dans les efforts collectifs du continent et de ses institutions en vue du combat contre le virus, et qu’il saura y apporter son expérience et sa valeur ajoutée propre », a affirmé le porte parole, notant que «l’UE est prête à soutenir de telles initiatives dans le cadre de sa stratégie globale renouvelée en direction du continent africain ».

Invité à réagir sur la déclaration, lundi dernier au Parlement européen, de Josep Borrell, haut représentant de l’Union pour la politique étrangère et la sécurité sur la nécessité de l’UE de soutenir l’Afrique en ces moments difficiles, M. Stano a souligné que l’Europe va s’investir davantage sur cette voie.

Pour lui «c’est d’abord une question de solidarité mais c’est aussi une question de sécurité tant pour l’Europe que pour l’Afrique. La pandémie n’a pas de frontières et ne pourra pas être vaincue si elle ne l’est pas partout ».

Il a rappelé que l’UE vient d’annoncer un paquet de mesures pour un montant de plus de 20 milliards d’euros pour soutenir la recherche, les systèmes de santé et les réseaux d’eau dans les pays partenaires de l’UE et atténuer les conséquences socio-économiques de la pandémie.

De ces fonds, explique-t-il, plus de 3,25 milliards d’euros sont directement destinés à soutenir des actions en Afrique; 2,06 milliards d’euros en Afrique subsaharienne et 1,19 milliards d’euros dans les pays d’Afrique du nord.

Par ailleurs, l’Afrique va bénéficier d’importantes garanties en provenance du Fonds européen pour le développement durable et de prêts de la BEI, ainsi que de contributions substantielles des Etats membres et de la Banque européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD).

Le porte-parole a ajouté que l’UE soutiendra également la réponse mondiale coordonnée du moratoire sur la dette des pays les plus démunis.

Il a, dans ce contexte, rappelé que «l’UE vient de poser les jalons d’une nouvelle stratégie avec l’Afrique, avec des propositions visant à intensifier la coopération dans tous les domaines-clés de notre partenariat (transition verte; transformation numérique; croissance durable et emplois; paix et gouvernance; la migration et mobilité)».