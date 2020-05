Covid-19: la lutte contre les répercussions de la pandémie requiert un nouveau contrat politique

samedi, 16 mai, 2020 à 22:01

Rabat – La lutte contre les répercussions négatives de la pandémie du nouveau coronavirus requiert un contrat politique nouveau et l’élaboration d’un plan économique, social et écologique ambitieux, a affirmé le Parti du progrès et du socialisme (PPS).

Dans la déclaration finale de la session extraordinaire de son comité central, tenue samedi à distance, le PPS a appelé à “un contrat politique nouveau qui se fonde sur un pacte social, l’approfondissement de la démocratie, des libertés et de l’égalité totale entre les sexes”, dans le souci de renforcer l’homogénéité nationale dans le cadre d’un modèle de développement alternatif.

Il a aussi plaidé en faveur de “la mise en œuvre d’une approche territoriale performante ayant pour fondement la décentralisation et la régionalisation véritable, et à l’élaboration d’un plan économique, social et écologique ambitieux.

Mettant l’accent sur le besoin de réviser les priorités nationales, l’adoption d’approches financières, budgétaires et fiscales rénovées, le parti a préconisé le renforcement de la place et du rôle de l’investissement public et du secteur public dans la relance de l’économie nationale et la promotion de la commande publique, en parfaite complémentarité avec l’appui nécessaire à apporter au secteur privé.

Cette session du comité central du PPS, centrée sur les retombées de la pandémie du Corona, a été marquée par la présentation d’un rapport consacré à la situation actuelle et les perspectives d’avenir, en rapport avec la situation internationale inédite résultant de cette crise.

Le parti a par la même occasion salué les larges contributions de solidarité dans le cadre du fonds dédié à la lutte contre le nouveau coronavirus, lesquelles ont permis à l’État de prendre des mesures économiques et sociales de soutien à ceux qui ont perdu leurs emplois et aux couches sociales précaires et pauvres, qu’au profit de l’entreprise nationale.

Il a également rendu hommage à tous ceux au front dans la bataille contre la pandémie, et à leur tête les femmes et les hommes de la santé, de la sécurité, de l’enseignement et de l’ensemble des services indispensables.

Le PPS a en outre dit apprécier “l’utilisation innovante des capacités industrielles nationales, du regain de confiance entre le citoyen et l’État et la réhabilitation du service public à travers le rôle avant-gardiste qu’il a joué dans la lutte contre la pandémie”.

La déclaration finale souligne la disposition du parti à poursuivre sa contribution à un débat clair, sérieux et responsable au sujet du Maroc de demain” qui rompt avec la “précarité sociale dévoilée au grand jour par cette pandémie”. “Un Maroc capable de construire une économie forte dans laquelle l’Etat joue un rôle axial et stratégique et au sein de laquelle le secteur public occupe une position de premier plan à côté d’un secteur privé national, productif et responsable socialement et écologiquement”, conclut le communiqué.