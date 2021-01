Covid-19 : Premier pays africain à lancer la campagne de vaccination, le Maroc passe à l’acte (Portail sénégalais)

jeudi, 28 janvier, 2021 à 23:36

Dakar – Après réception de 2 millions de doses du vaccin développé par le laboratoire “Astrazeneca” et 500.000 vaccins du laboratoire chinois “Sinopharm”, le Maroc passe à l’acte, écrit le portail sénégalais +Le Républicain+, notant que le Royaume est le premier pays africain à lancer la campagne de vaccination contre la Covid-19.

SM le Roi Mohammed VI qui a reçu la première dose du vaccin contre la Covid-19, a procédé jeudi au lancement de la campagne nationale de vaccination contre la pandémie à Coronavirus, ajoute l’auteur de l’article, soulignant que cette campagne se déroulera de façon progressive et par tranches et bénéficiera à l’ensemble des citoyens marocains et résidents de 17 ans et plus.

Le lancement de la campagne de vaccination au Maroc a été également abordé par le site d’information +Senego+ qui relève que SM le Roi a reçu la première dose du vaccin contre la Covid-19.

Conformément aux Instructions Royales, cette campagne sera gratuite pour l’ensemble des citoyens et l’objectif visé consiste à immuniser toutes les composantes du peuple marocain afin de réduire puis éliminer les cas de contamination et de décès et contenir la propagation du virus, dans la perspective d’un retour progressif à une vie normale, écrit le portail sénégalais.