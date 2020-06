Covid19 : L’humour pour consoler les confinés de la zone 2 !

mercredi, 17 juin, 2020 à 12:46

Par Morad Khanchouli

Fès – Au Maroc, la crise du Coronavirus aura décidément remis au goût du jour de belles qualités marocaines que d’aucuns n’hésitent pas à faire valoir chaque fois que les astres ne sont pas alignés, que le sort décide autrement !

Dans les provinces et préfectures classées ‘’zone 2’’ par le plan d’allégement du confinement sanitaire, on n’a pas trouvé mieux que l’humour pour apaiser une frustration qu’on a du mal à digérer, malgré les arguments des autorités sanitaires et du chef de gouvernement à l’hémicycle. Trois mois de confinement, ça laisse évidemment des traces !

Et heureusement, qu’il y a l’humour ! Ne dit-on pas, à juste titre, qu’il est un art d’exister, une protection, une soupape pour relâcher la pression !

Face aux ricanements et autres piques des heureux pensionnaires de la zone 1, dont l’impact psychologique n’a d’égal que les longues semaines de confinement imposées par cette crise planétaire, la riposte de la zone 2 ne s’est pas faite attendre. On s’est vite organisé -sans le vouloir – pour répondre aux taquins de l’autre bord. De l’humour direct – quoique vieux jeux-, du premier degré, du second et même de l’humour noir. Tout y passe. Sans rancune.

Pas question de se laisser faire – au titre de l’ironie, bien sûr-. Les locataires de la zone 2, même s’ils ‘’jouent en deuxième division’’ -la réalité elle est ce qu’elle est – ont leur fierté à faire valoir. Ne leur dites surtout pas qu’ils ont failli par relâchement ou par manque de respect des consignes de confinement. Assez de remuer le couteau dans la plaie !

‘’D’abord, le classement actuel est provisoire. Il peut changer d’une semaine à l’autre, à l’apparition d’un nouveau foyer dans la zone des premiers de la classe -Que Le Très-Haut nous en garde- (du foyer, ndlr). Puis, la roue de la vie tourne. Enfin, il faut savoir raison garder et faire preuve d’humilité. Attention à l’ascenseur émotionnel !’’, rétorquent les relégués, qui, il faut le dire, ne manquent pas d’arguments.

Cette réplique, qui a lieu essentiellement sur les réseaux sociaux et les applications de messagerie instantanée, apporte à longueur de journée son lot de nouvelles ‘’attaques’’, de vidéos humoristiques sorties spécialement pour l’occasion, de montages plus ou moins réussis. La créativité est allée bien loin que tout le monde -des deux zones/divisions- semble se prêter au jeu. Visiblement, il n’est pas mal ce système de zone verte/zone rouge. Sur un plan humoristique, bien sûr !

Globalement, selon des observateurs aguerris de la société, ce qui est réconfortant ‘’c’est qu’on est en présence d’un humour spontané, bienveillant’’.

Pour le spécialiste en psychologie cognitive, Ismail Alaoui, l’humour s’est imposé de lui-même, car c’est un mécanisme de défense ‘’salutaire’’ en situation de crise.

‘’Certaines utilisations de l’humour peuvent être qualifiées de saines, au sens qu’elles favorisent la santé mentale et l’adaptation au monde qui nous entoure’’, a-t-il confié à la MAP, relevant que des études approfondies ont montré qu’en psychologie, un regard humoristique sur la vie peut permettre à l’individu de faire face au stress de manière plus efficace en lui permettant de gagner de la perspective et de se distancer des situations anxiogènes, augmentant son sentiment de maîtrise.

Le président de la filière Psychologie à la faculté des lettres Dhar El Mehraz de Fès a fait remarquer, à cet égard, que l’humour est répertorié dans le DSM-IV, (American Psychiatric Association), sorte de bible de la psychiatrie, comme l’un des 31 mécanismes de défense (ou styles de coping).

‘’Considéré en tant que processus psychologique automatique qui protège l’individu de l’anxiété (…) ou de facteurs de stress internes ou externes, l’humour se situe ainsi dans le groupe des mécanismes de défense qui comprend l’anticipation, la capacité de recours à autrui, l’altruisme, l’affirmation de soi, l’auto-observation ou la sublimation’’, a-t-il poursuivi.

Manifestement, c’est du sérieux l’humour. Dans son dernier ouvrage ‘’Coronavirus et discours‘’, publié récemment par la fondation ‘’Approches’’ à Fès, le sociologue marocain Ahmed Cherrak traite longuement de l’humour en temps de Covid19, lui consacrant tout un chapitre.

‘’Depuis le début du confinement au Maroc, nous avons assisté dans la plupart des cas -sauf quelques exceptions près- à un humour positif’’, estime-t-il, relevant que ‘’le discours humoristique marocain n’a pas dévié du contexte général, contrairement aux discours français, italien ou américain’’.

Le sociologue note que les traits d’humour et d’ironie empruntés ne peuvent qu’être inscrits dans la logique et les exigences de ce contexte particulier, mais aussi dans l’objectif recherché, faisant fi de la position où on se place –citoyen ou autorité-.

En tous les cas et loin de toutes les considérations sociologiques, la population de la zone 2 a fait son choix. Il faut continuer d’encaisser en attendant de jours meilleurs. Et surtout faire preuve d’humour. Car, il est la forme ‘’la plus saine de la lucidité’’.