Covid19: L’initiative royale, l’exemple d’une solidarité qu’il faut développer partout ailleurs en Afrique (Commissaire des affaires économiques à l’UA)

mardi, 23 juin, 2020 à 19:25

Addis-Abeba – L’Initiative de SM le Roi Mohammed VI d’accorder des aides médicales à plusieurs pays africains pour les accompagner dans leurs efforts de lutte contre la pandémie du Covid-19 “donne la preuve et offre l’exemple d’une solidarité qu’il faut développer partout en Afrique”, a souligné, mardi à Addis-Abeba, le Commissaire des affaires économiques à l’Union africaine (UA), Victor Harison.

Le Maroc qui a été aussi touché par la pandémie de Covid-19 “a tenu à apporter cette touche de solidarité avec ses frères africains”, a affirmé M. Harison dans une déclaration à la MAP.

Il a tenu à exprimer ses sincères remerciements à SM le Roi Mohammed VI, au gouvernement et au peuple marocains pour “cette initiative noble constituée de dons en produits et matériels médicaux fabriqués au Maroc et par des Marocains”.

Le Commissaire des affaires économiques à l’UA a, par ailleurs, mis l’accent sur la nécessité pour l’Afrique, dans le cadre du nouvel ordre mondial qui se dessine, de se repositionner et de faire de la pandémie une opportunité, forte en cela par son potentiel humain et ses ressources inépuisables.

SM le Roi Mohammed VI avait donné Ses Très Hautes Instructions pour l’acheminement d’aides médicales à plusieurs pays africains frères. Elle est composée de près de 8 millions de masques, 900.000 visières, 600.000 charlottes, 60.000 blouses, 30.000 litres de gel hydroalcoolique, ainsi que 75.000 boîtes de chloroquine et 15.000 boites d’Azithromycine.

Cette aide vise à fournir du matériel médical afin d’accompagner les pays africains frères dans leurs efforts de lutte contre la pandémie du Covid-19.

Cette action de solidarité s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l’Initiative lancée par Sa Majesté le Roi, Que Dieu L’assiste, le 13 avril 2020, en tant que démarche pragmatique et orientée vers l’action, destinée aux pays africains frères, permettant un partage d’expériences et de bonnes pratiques et visant à établir un cadre opérationnel afin d’accompagner leurs efforts dans les différentes phases de gestion de la pandémie.