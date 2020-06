La crise de Covid-19 a conforté le positionnement du Maroc comme partenaire régional et international “fiable” (webinaire)

mercredi, 24 juin, 2020 à 22:01

Paris-La crise sanitaire et économique liée à l’épidémie du nouveau coronavirus a conforté le positionnement du Maroc en tant que partenaire régional et international “fiable et solide”, ont souligné les participants à un webinaire organisé, mercredi soir, sous le thème “Maroc: l’impact du Covid-19 sur l’économie nationale et les perspectives d’avenir”.