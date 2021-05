“Libération” authentifie une vidéo choquante des médias ibériques montrant des militaires espagnols rejetant des migrants à la mer

vendredi, 21 mai, 2021 à 16:34

Paris – Le journal français “Libération” a authentifié une image des médias ibériques montrant des militaires espagnols rejetant des migrants à la mer.

Dans sa rubrique Cheknews, le journal français répond à des interrogations de ses lecteurs sur la véracité de cette vidéo choquante.

«Vous nous avez demandé d’authentifier ces images montrant des hommes en tenues militaires, repousser à l’aide de matraque des hommes qui finissent par sauter dans l’eau», lit-on dans cette rubrique de Libération.

«Il s’agit d’une vidéo tournée par le média local El Faro de Ceuta», précise le journal, notant qu’«il s’agit d’un extrait d’un reportage vidéo diffusé le 18 mai 2021″.

“Les images sont donc bien actuelles et montrent l’intervention de l’armée et des policiers de la garde civile espagnole», ajoute la même source.

«Check news a pu facilement identifier l’endroit où sont filmées ces images puisqu’il s’agit de la plage du Tarajal», précise Libération.

A rappeler que cette vidéo n’a pas beaucoup circulé dans les médias espagnols contrairement à une photo montrant un garde civil sauvant un bébé.

L’on comprend dès lors la tentative des médias ibériques, qui se sont donnés comme mot d’ordre de diffuser largement la première photo, et de passer sous silence cette vidéo choquante, de vouloir redorer l’image d’un pays écornée par la crise migratoire et qui veut en jeter la responsabilité sur son plus proche voisin. Grotesque !