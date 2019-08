Crise politique à rebondissements en Roumanie suite à l’éclatement de la coalition au pouvoir face aux pressions de l’opposition

vendredi, 30 août, 2019 à 11:06

Abdelaziz Hayoun

Bucarest – La Roumanie traverse une crise politique à rebondissements suite à l’éclatement de la coalition gouvernementale, composée par le parti social-démocrate (PSD) et l’Alliance des démocrates libéraux (ALDE), deux formations qui ont, des années durant, résisté aux pressions de l’opposition.

Si le différend semble porter à priori sur des orientations politiques générales et la vision de chaque parti au sein de la coalition à répondre aux attentes du citoyen roumain relatives à la lutte contre la corruption et à surmonter la crise économique, le fond de la crise politique, par contre, revêt un caractère électoral à l’approche des élections présidentielles prévues avant de la fin de l’année.

Le retrait de l’Alliance des démocrates libéraux de la coalition gouvernementale n’est nullement lié au différend avec le premier ministre et chef du PSD, Mme Viorica Dancila, sur le remaniement ministériel et la restructuration du Conseil des ministres ou sur des mécanismes de gestion des affaires publiques du pays, relèvent des observateurs politiques à Bucarest.

Le différend porte plutôt en grande partie sur l’ambition des partis de la coalition de présenter le candidat le plus approprié aux prochaines élections présidentielles, précisent les mêmes observateurs.

L’éclatement de la coalition gouvernementale en Roumanie aura un impact direct sur le soutien de l’exécutif à la majorité parlementaire, obligeant le gouvernement de Mme Dancila à revoir ses copies politiques avant de se soumettre à nouveau au vote de confiance de l’institution législative, tout en envisageant de futures alliances dans la perspective de la préparation de la prochaine élection présidentielle.

Autre preuve que le désaccord entre les deux partis de la coalition au pouvoir n’a pas de rapport avec le contexte politique actuel, ni avec la situation sociale du pays : le retrait de l’Alliance des démocrates libéraux du gouvernement de coalition deux jours seulement après que la candidature de son leader, Calin Popescu Taricano, ne soit pas retenue aux élections présidentielles de novembre prochain, alors que le PSD, lui, a décidé de présenter l’actuel Premier ministre, Victoria Dancila, à la prochaine présidentielle face au président en exercice, Klaus Iohannis.

Le maintien par le PSD de la candidature de Mme Dancila, demeure l’un des principaux désaccords entre les deux anciens alliés. Le PSD explique son choix par le fait que Calin Popescu Taricano, candidat des démocrates libéraux ne fait pas le poids face au président actuel Klaus Iohannis, un homme politique chevronné qui a toutes les chances de se faire réélire à la prochaine présidentielle d’autant plus que la politique de ce dernier est appréciée par une partie importante des citoyens roumains demandant «la reddition des comptes par les hommes politiques corrompus» à leur tête le social-démocrate, Liviu Dragnea.

Face à cette situation, le PSD, en dépit de la perte de la majorité parlementaire, espère toujours diriger le pouvoir exécutif et compte remporter la prochaine élection présidentielle.

Le PSD juge “important de ne pas décevoir les électeurs qui lui ont fait confiance aux élections de 2016 et de limiter l’ambition des partis d’opposition dirigés par le Parti libéral national, ayant permis de remporter les élections au parlement européen en mai dernier».

Commentant la victoire de l’opposition à l’époque, le président roumain Klaus Iohannis, adversaire politique acharné au gouvernement de gauche, a déclaré que les résultats des élections législatives signifiaient que les sociaux-démocrates avaient “perdu” et que le gouvernement “devait se retirer” et qu’il ne faisait aucun doute qu’il serait vaincu à l’avenir”.

Le différend entre les deux principaux pôles politiques ne se dissipera pas dans un proche avenir car la lutte sera multiple.

La première se situant au niveau du parlement: la coalition gouvernementale a maintenant besoin du soutien de 25 députés de l’Assemblée législative pour garantir la majorité, le chef du gouvernement disposant de 45 jours pour soumettre la confiance du gouvernement à l’organe législatif.

La deuxième a trait à l’opposition qui jouera la carte de la prochaine échéance présidentielle et le reproche fait au gouvernement de dresser «des obstacles face à la lutte contre la corruption touchant des hommes politiques et des responsables gouvernementaux”, en particulier après un amendement de la loi anti-corruption, rejeté par les juges, les procureurs, l’opposition et le Conseil européen.

En définitive, si cette effervescence politique témoigne de l’évolution de la démocratie en Roumanie, il n’en demeure pas moins qu’elle augure de nouveaux rebondissements devant avoir des conséquences directes sur l’économie et le développement du pays, autant de dossiers nécessitant de Bucarest des efforts soutenus.