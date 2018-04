Croire au théâtre et à son message, une conviction qui inspire l’acte dramaturgique (Critique qatari)

Doha – Malgré l’état de léthargie que vit le théâtre arabe à l’heure qu’il est, croire en cet art et au message qu’il véhicule demeure une conviction sempiternelle qui continue de nourrir et d’inspirer l’acte dramaturgique, selon le critique de théâtre qatari, Hassan Rashid.

Avec son background théâtral dans l’écriture et la critique, Hassan Rashid fait part fièrement, dans un entretien à la MAP, de sa conviction de l’importance du théâtre et du message qu’il diffuse, en dépit de l’obsession impulsive qu’incarnent l’image et le numérique en ces temps et nonobstant l’état de “léthargie” dans lequel se trouve cet art.

En ce mois d’avril qui rend encore l’écho d’une célébration plutôt blafarde de la Journée mondiale du théâtre (27 mars), l’interviewé émet l’espoir que cette inertie ne soit qu’une antichambre d’un éveil et d’un avenir empli de créativité et d’innovation.

Portant jusqu’à la moelle les maux du théâtre arabe qui ne sont ni la résultante d’un “problème” ni l’incidence d’une “crise”, Hassan Rashid estime qu’il relève de l’illogisme que la dramaturgie arabe soit analysée et examinée selon les paramètres et critères sui generis du théâtre occidental, multiséculaire et ayant une trame philosophique, culturelle et humaniste forcément plus large.

Déroulant son argumentaire, l’auteur des pièces théâtrales “Addil wa lhajir” et “Assawet wa ssada” rappelle que l’âge du théâtre arabe ne dépasse pas un siècle et demi si l’on compte à partir de 1948 au Levant (Proche Orient), tandis qu’il ne dépasse pas les 70 ans au Koweït et au Bahreïn et 48 ans au Qatar, aux Emirats Arabes Unis au Sultanat d’Oman.

Hassan Rashid, dont l’œuvre ne s’en tient pas aux planches mais s’étend, avec la même finesse, à la nouvelle, aux essais et à la presse radiophonique, postule que le théâtre ne peut être un genre artistique sans remplir nombre de conditions, allant du scénario en arrivant aux comédiens, en passant par l’éclairage, les effets sonores, le décor, le public, entre autres instruments du spectacle.

Le verbe nostalgique, le critique qatari se remémore l’apogée du théâtre arabe aux années 70, 80 et 90 du siècle écoulé, imputant son déclin aux chaines satellitaires qui font florès ainsi qu’à la ruée des comédiens et des dramaturges vers la télévision, nettement plus rentable.

Le critique qatari pointe également du doigt le caractère “sporadique” des efforts de promotion et de soutien au théâtre. Pour lui, les nouvelles priorités des tenants de la chose culturelle en sont également pour quelque chose.

Qu’à cela ne tienne ! Hassan Rashid se réjouit que le théâtre ait pu, tout de même, garder des inconditionnels passionnés et fidèles à ce segment artistique qui leur procure plaisir et enjouement.

Au Qatar, il y a toujours un engouement pour le théâtre, porté par des figures obnubilées par l’oeuvre dramaturgique telles Abderahmane Al-Manaï, Nasser Abd Reda, Fayçal Arrashid, comme c’est le cas d’ailleurs au Maroc avec des noms “comme Abdelkarim Berrchid, Youness Loulidi, Abderahman Ben Zidane et Mohamed El Joundi” et bien d’autres, a dit ce docteur en philosophie des arts (Institut supérieur des arts dramatiques au Caire).

Sur la question de la créativité et du social dans le théâtre qatari, Hassan Rashid réplique que les préoccupations sociales alimentaient le gros des sujets au tout début. Les dramaturges qataris planchaient sur des thématiques liées à la polygamie et à plusieurs autres phénomènes spécifiques à cette entité restreinte qu’est la famille.

Quant là l’importance de traiter de la politique, il a indiqué que si le théâtre se cantonne dans l’actualité, cela risque d’oblitérer sa capacité de communiquer, d’interagir et de durer dans le temps. Idem pour le message qu’il véhicule qui serait désormais dans l’air du temps.