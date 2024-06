Le Croissant rouge palestinien salue l’initiative de SM le Roi et Son rôle dans l’allégement des souffrances des Palestiniens à Gaza

lundi, 24 juin, 2024 à 17:46

Al Qods – Le Croissant rouge palestinien a salué l’initiative de SM le Roi Mohammed VI et Ses efforts visant à alléger les souffrances des Palestiniens dans la Bande de Gaza à travers le déploiement d’une nouvelle opération humanitaire d’aide médicale.

Dans une déclaration lundi à la MAP, Nebal Farsakh, porte-parole du Croissant-Rouge palestinien, a indiqué que le Croissant rouge palestinien se félicite des initiatives de Sa Majesté le Roi et de Ses efforts sincères pour alléger les souffrances des citoyens palestiniens dans la Bande de Gaza à travers le déploiement d’une nouvelle opération humanitaire d’aide médicale en ce moment critique où les quelques hôpitaux encore en service à Gaza souffrent d’un manque criant de produits médicaux et de médicaments.

L’acheminement par le Royaume du Maroc de 40 tonnes de médicaments et de produits médicaux intervient à un moment où le secteur médical dans la bande de Gaza est au bord de l’effondrement à cause de la rareté des produits médicaux et de médicaments surtout après la fermeture par l’occupant du point de passage terrestre de Rafah voici plus de 40 jours, a-t-elle dit, notant que depuis cette fermeture, aucune aide médicale n’a pu être acheminée.

L’aide du Royaume du Maroc vient renforcer les prestations des rares hôpitaux encore en service dans la Bande et améliorer leur rendement afin qu’ils puissent continuer à offrir leurs services de santé et médicaux nécessaires pour sauver des vies.

Mme Farsakh a souligné que les équipes du Croissant rouge palestinien procéderont à l’acheminement des aides vers la Bande de Gaza puis à leur distribution aux fournisseurs des services médicaux et les hôpitaux publics dont l’hôpital du Croissant rouge à Khan Younès et celui d’Al Amal ainsi qu’aux points médicaux mis en place dans l’ensemble de la Bande.

Un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger avait indiqué que Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, Président du Comité Al Qods, a donné Ses Très Hautes Instructions pour déployer une opération humanitaire d’aide médicale, destinée à la population palestinienne de Gaza.