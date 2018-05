Daily Express: La collusion Iran-Polisario source de “préoccupation” pour Londres

mardi, 29 mai, 2018 à 15:22

Rabat, 29/05/2018 (MAP) – L’Iran, via ses Gardiens de la révolution islamique, finance, forme et arme les milices du polisario, des manœuvres qui suscitent l’inquiétude et les préoccupations de la Grande-Bretagne, souligne le journal britannique “Daily Express”.

Dans un article publié sur son site Internet, “Daily Express”, qui cite dans ce cadre le président de la commission des Affaires étrangères de la Chambre des communes, Tom Tugendhat, indique que pendant 30 ans, les Gardiens de la révolution islamique ont «agressé» des pays alliés du Royaume-Uni.

Téhéran fait déjà l’objet de sévères condamnations au niveau international pour ses interférences dans les conflits en Syrie, au Liban et en Irak, écrit le journal britannique.

Par ailleurs, “Daily Express” souligne que le président américain, Donald Trump, accuse les Gardiens de la révolution islamique de mener des actions au Moyen-Orient, précisant que ces manœuvres iraniennes étaient une des raisons qui ont amené les Etats-Unis à se retirer de l’Accord nucléaire avec l’Iran.

La mort de dizaine de soldats britanniques dans le sud de l’Irak a été également attribuée aux forces iraniennes, qui ont aidé les rebelles chiites à fabriquer des engins explosifs dévastateurs, poursuit-il.

Le quotidien britannique fait un lien entre le financement par l’Iran du polisario et son ingérence dans les affaires internes de plusieurs pays et sa demande faite aux puissances européennes d’acheter le pétrole iranien après les menaces de nouvelles sanctions des Etats-Unis après leur retrait de l’accord nucléaire avec l’Iran.

Ayatollah Khamenei a menacé de reprendre les activités nucléaires si les pays européens n’accèdent pas à la demande de son pays, écrit le journal.