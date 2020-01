Dakhla: Focus sur les relations maroco-égyptiennes et les moyens de les développer

dimanche, 19 janvier, 2020 à 12:16

Dakhla – Des participants au premier Forum stratégique maroco-égyptien ont débattu, samedi à Dakhla, des relations maroco-égyptiennes et des moyens à même de les développer, avec un accent particulier sur les rôles importants que les deux pays peuvent jouer sur le plan régional.

Lors de ce forum organisé sous le thème “Maroc et Égypte: les rôles possibles en Afrique du Nord, au Sahel et Sahara”, les intervenants ont également mis l’accent sur la question de l’intégrité territoriale du Royaume et les évolutions qui connaissent les régions d’Afrique du Nord, du Sahel et du Sahara.