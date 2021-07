Dayet Ar-Roumi : une escapade écotouristique aux portes de la capitale

vendredi, 2 juillet, 2021 à 11:53

Par Maha RACHID

Rabat – Besoin d’évasion, de ressourcement et d’inspiration ? A tout juste 15 Km de Khémisset et dans les environs de Rabat, le lac Dayet Ar-Roumi invite à la contemplation de la nature et à l’admiration d’une faune et d’une flore bien diversifiées.