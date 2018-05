De Bamako à Rabat, Dr Konate Lassana, l’incarnation d’un succès professionnel hors pair

mardi, 29 mai, 2018 à 12:09

Par Imane BROUGI

Rabat – Portant une blouse blanche, avec un stéthoscope sur les épaules, le docteur malien Konate Lassana reçoit chaque jour au service de cardiologie relevant du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Ibn Sina de Rabat, ses patients avec un sourire rassurant et un sens de l’humour sans égal, en lançant des mots rigolos en darija, pour atténuer leur souffrance et leur faire oublier leur peine.

Reconnu par son sérieux incontestable et son dévouement inconditionnel au travail, Dr Konate, qui a réussi son intégration au sein de la société marocaine en donnant un nouveau visage à l’immigration subsaharienne, a atterri au Maroc il y a 24 ans en tant qu’étudiant en médecine générale, avant de se spécialiser en cardiologie, puis en cardiologie interventionnelle, une spécialité qui n’existe pas encore au Mali.

“A mon arrivée au Maroc, j’ai été accueilli à bras ouverts et pris comme un œuf au niveau de la formation que je qualifie d’excellente. J’ai bénéficié d’un encadrement de qualité. Les personnes que j’ai rencontrées, tout au long de mon parcours, m’ont apporté tout le soutien et l’aide nécessaires”, a-t-il confié à la MAP.

Le Maroc est devenu aujourd’hui une destination privilégiée des étudiants subsahariens, en raison de la qualité de l’enseignement supérieur, la diversité des disciplines proposées, l’accueil réservé aux étudiants africains pour leur permettre une meilleure intégration, mais aussi grâce aux accords de coopération signés avec plusieurs pays africains, notamment le Sénégal et le Mali, a-t-il ajouté, rappelant les multiples échanges de délégations et ceux effectués en dehors des conventions bilatérales de coopération, dont les conventions gouvernementales ou les échanges effectués à la demande des pays partenaires.

Outre la qualité de formation dispensée, le Maroc attire plusieurs patients étrangers qui ont choisi de venir dans ce pays pour être soignés, et le feedback est toujours positif, s’est-il félicité.

“En tant que médecin malien au Maroc, je ne me suis jamais senti comme un étranger. Je suis chez moi. Je me considère comme un ambassadeur du Maroc à l’étranger”, a-t-il assuré.

“Mon intégration au sein de la société marocaine a commencé avec mon groupe de médecine générale, j’avais un groupe homogène. Nous étions presque une famille. Le fait de parler darija avec les collègues m’a permis d’avoir cette facilité de contact avec les patients, sans oublier aussi que j’ai fait plusieurs caravanes médicales dans différentes régions du Royaume, ce qui m’a rapproché davantage de la population locale”, a raconté Dr Konate qui maîtrise parfaitement l’arabe classique.

“Ma journée commence tôt et finit tard, parallèlement à mon travail à l’hôpital, je fais des consultations en cardio, des séances d’échographie, des contrôles et des opérations aux niveaux de la Ligue Nationale de Lutte contre les Maladies Cardiovasculaires et de l’Agence marocaine de la coopération internationale”, a précisé le cardiologue.

Interrogé sur l’ambiance ramadanesque, ce père de deux enfants a relevé que “le Ramadan au Maroc a un charme particulier. Certes, il y a une certaine différence, notamment au niveau alimentaire, mais on ne peut tout de même pas se passer des délices marocains. Bref, notre table du Ramadan est mixte, avec des plats maliens et marocains”.

“Sur le plan spirituel, les deux pays sont unis par la religion, il n’y a aucune différence, l’Islam nous réunit”, a-t-il poursuivi.

Comme Dr Konaté, nombre d’étudiants subsahariens ont choisi le Maroc pour y poursuivre leurs études supérieures en médecine, tel son cousin, Dr Konate Massama, qui est en stage de 6 mois au CHU de Rabat pour bénéficier de l’expertise et du savoir-faire marocains en matière de cardiologie interventionnelle.

“La formation au Maroc est une formation de qualité qui n’a rien à envier à celle des pays européens, sur tous les niveaux. L’Afrique va beaucoup gagner en collaborant avec le Maroc”, a-t-il déclaré à la MAP.

Inscrit pleinement dans la coopération Sud-Sud, le CHU Ibn Sina de Rabat a contribué en 2017 à la formation de 140 cadres (médecins, infirmiers, administratifs, et gestionnaires) de pays du sud et a réalisé plusieurs missions d’expertise auprès de ses partenaires.

Ces cadres de profils différents ont pu bénéficier dans les hôpitaux universitaires de la capitale du Royaume de plus de 60 stages, liés à la transplantation rénale, la chirurgie cardiaque, la gestion axée sur les résultats, la politique qualité, l’information et la communication médicale, la maintenance biomédicale, les urgences obstétriques, la néonatologie et l’Oncologie pédiatrique.

La démarche du CHU Ibn Sina s’inscrit parfaitement dans le cadre des programmes du ministère de la Santé, qui s’inspirent des orientations de SM le Roi Mohammed VI ne cessant de confirmer l’enracinement du Royaume dans le continent africain.