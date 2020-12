La décision américaine au sujet du Sahara marocain est l’aboutissement d’une diplomatie agissante, sous l’égide de SM le Roi (Consule)

samedi, 26 décembre, 2020 à 19:59

Montpellier – La décision des États-Unis d’Amérique de reconnaître la souveraineté pleine et entière du Maroc sur son Sahara est “l’aboutissement du travail acharné d’une diplomatie agissante, proactive et ambitieuse qui œuvre sous l’égide des Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI”, a souligné la Consule générale du Royaume à Montpellier (France), Mme Nouzha Sahel.

“C’est aussi un cheminement naturel, d’abord par rapport à la question nationale, car les États-Unis, une puissance mondiale, ont toujours exprimé leur soutien au Plan de l’autonomie proposé par le Maroc comme solution politique réaliste, pragmatique et crédible, mais aussi un aboutissement naturel des relations historiques qui lient le Royaume du Maroc aux États-Unis”, a affirmé la diplomate dans une déclaration à la presse.

“Cette reconnaissance, il est clair, marque un tournant historique qui impactera positivement sur les agissements et actions futures de notre diplomatie entreprises dans le traitement de la question nationale”, a-t-elle ajouté, notant que c’est dans la continuité qu’œuvrera l’appareil diplomatique marocain, toujours sous la vision clairvoyante de Sa Majesté le Roi.

“C’est un enchainement, avec la même ferveur et abnégation, de cet élan et de cette dynamique déjà enclenchée, inscrite dans une vision claire et définie qui a pour objectif majeur la consolidation de la marocanité du Sahara au niveau international”, a soutenu Mme Sahel.

Elle rappelé, en ce sens, “les actions pertinentes qui ont marqué particulièrement ces deux dernières années, de l’ouverture des consulats de plusieurs pays à Laâyoune et à Dakhla, à la délimitation des frontières maritimes incluant nos provinces du sud, sans oublier la percée diplomatique en Afrique et en Amérique latine”.

Évoquant la réaction de la communauté marocaine en France et de par le monde à cette décision américaine, elle a souligné que “naturellement, nos concitoyens ont toujours fait montre de beaucoup de sens de patriotisme et de probité. Ils ont toujours exprimé dans la fierté et la solidarité constantes leur attachement à la Mère Patrie et à Sa Majesté le Roi”.

“Nous avons constaté, ici en France comme partout dans le monde, que cette diaspora marocaine, dans toutes ses composantes, y compris la communauté juive d’origine marocaine, a réagi de la manière la plus spontanée pour exprimer sa joie et sa fierté suite à la reconnaissance des États-Unis d’Amérique de la souveraineté pleine et entière du Royaume sur son Sahara. C’est aussi avec cette même joie qu’elle a salué récemment la décision souveraine et juste du Royaume ayant permis de rétablir l’ordre et la sécurité dans la zone d’El Guerguarat”, s’est-elle félicitée.

La diaspora marocaine, a poursuivi la Consule générale, condamne aussi dans les termes les plus virulents les agissements des ennemis de la Nation, “ces traitres qui sont motivés par des agendas hostiles au Royaume et à son intégrité territoriale. Ces énergumènes dont les agissements mettent à nu leurs difficultés à accepter la débandade et les échecs successifs de leurs commanditaires qui les utilisent comme de simples pions et qui par leur narrative fallacieuse tentent vainement de trouver une oreille attentive”.

“Nous ne pouvons que saluer notre communauté de cet élan de patriotisme vigilant qui a de tout temps fait échec à de telles tentatives malheureuses et inaboutis, démontrant son adhésion totale et permanente pour défendre l’intégrité territoriale et les institutions sacrées du Royaume”, a conclu Mme Sahel.