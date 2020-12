La décision américaine, une consécration des efforts de la diplomatie marocaine sous le leadership de SM le Roi (universitaire)

vendredi, 11 décembre, 2020 à 12:28

Agadir – La reconnaissance américaine de la marocanité du Sahara constitue une consécration des efforts de la diplomatie marocaine sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI, a indiqué le président de l’Université Ibn Zohr d’Agadir, Abdelaziz Bendou.

Cette décision vient renforcer les acquis et les victoires réalisés par le Royaume en faveur de la défense de son intégrité territoriale , à la lumière notamment de l’ouverture de Consulats généraux de pays frères et amis à Laâyoune et Dakhla, a souligné M. Bendou dans une déclaration à la MAP.

Et d’ajouter que la promulgation d’un décret portant décision des Etats Unis de reconnaître, pour la première fois, la pleine souveraineté du Maroc sur l’ensemble de la région du Sahara est de nature à conforter la positon juridique et politique du Royaume sur la voie de mettre fin à ce différend artificiel.

L’ouverture d’un Consulat américain dans la ville de Dakhla renforcera inévitablement les investissements US dans la région et contribuera positivement au développement économique et social des provinces du sud du Royaume, a relevé M. Bendou.

Et de conclure que la reconnaissance américaine de la marocanité du Sahara traduit la volonté commune de Washington et de Rabat de développer davantage leurs relations et partenariat stratégique.