La décision américaine “fera taire les adversaires de l’intégrité territoriale” (chercheur)

jeudi, 10 décembre, 2020 à 23:27

Casablanca – La décision des Etats-Unis de reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara “fera taire les adversaires de l’intégrité territoriale du Royaume”, a souligné Azeddine Khamrich, président du Centre d’études et de recherches sur les affaires du Sahara.

“La nouvelle de cette reconnaissance par le plus grand pays au monde fera taire les adversaires de l’intégrité territoriale du Royaume, partant du fait que la position politique des Etats-Unis d’Amérique sera suivie par d’autres pays influents sur la scène internationale”, a fait savoir M. Khamrich, par ailleurs enseignant à la faculté de droit d’Ain Chock à Casablanca.

En plus de représenter “une étape historique dans la trajectoire des relations bilatérales, depuis la reconnaissance par le Maroc de l’Indépendance des Etats-Unis en 1776”, la décision de Washington “est une victoire politique et diplomatique pour l’institution monarchique, eu égard à sa gestion clairvoyante et stratégique de la question de l’intégrité territoriale”.

“C’est un coup dur pour les adversaires qui s’emploient à saboter le Maroc et à contester son intégrité, au moment où, du point de vue du droit diplomatique et consulaire, cette reconnaissance constitue un triomphe pour le principe de la souveraineté marocaine sur l’ensemble du territoire national, de Tanger à Lagouira”.

M. Khamrich a fait remarquer que cette décision devra se matérialiser par “des investissements colossaux dans les provinces du sud en termes d’infrastructures et de mégaprojets économiques, qui auront un impact positif sur les populations locales au niveau des revenus individuels et du PIB”.

Au cours d’un entretien téléphonique avec SM le Roi Mohammed VI, le président américain Donald Trump a informé le Souverain de la promulgation d’un décret présidentiel portant sur la décision des Etats-Unis de reconnaître, pour la première fois de leur histoire, la pleine souveraineté du Royaume sur l’ensemble de la région du Sahara marocain.

En concrétisation de cette initiative, les Etats-Unis ont décidé l’ouverture d’un consulat à Dakhla, à vocation essentiellement économique.