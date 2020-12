La décision américaine de reconnaître la marocanité du Sahara est “pragmatique” et “très réfléchie” (politicienne britannique)

samedi, 12 décembre, 2020 à 20:36

Londres – La décision américaine de reconnaître la marocanité du Sahara est “pragmatique” et “très réfléchie”, a indiqué, samedi à Londres, l’ancienne productrice à la BBC et ex-présidente du groupe parlementaire multipartite sur le Maroc au parlement britannique, Julie Kirkbride.

“Je suis ravie de cette décision, qui est, à mon avis, très réfléchie et qui ouvre une voie pragmatique à suivre”, a déclaré à la MAP Mme Kirkbride, notant que SM le Roi Mohammed VI “a fait preuve d’un leadership fort et assumé pour parvenir à un règlement de ce différend et garantir un avenir prospère de la région”.

Elle a souligné l’importance “que ce différend soit réglé” afin que la population des provinces sud “puisse vivre paisiblement tout en étant rassurée sur son avenir”, estimant que la reconnaissance par les États-Unis de la souveraineté marocaine sur le Sahara constitue “un énorme soutien à ce processus”.

La décision américaine reconnaît également “le fait que le Maroc consenti d’énormes investissements dans la région et œuvré à créer un processus politique inclusif”, affirme Mme Kirkbride, relevant que les États-Unis reconnaissent aussi les progrès que le Maroc a accomplis pour maintenir la stabilité et la prospérité dans la région.

“J’espère que ceux qui contestent encore ce résultat viendront maintenant reconnaître ce processus afin que tous les habitants de la région puissent aspirer à un avenir pacifique, stable et prospère”, a-t-elle ajouté.

Elle a aussi émis l’espoir que cette décision soit le premier pas vers la résolution de ce conflit qui n’a que trop duré. “Ce différend a duré trop longtemps alors il n’y a aucune crédibilité réelle dans les arguments” avancés par les autres parties.

“J’espère que les gens qui ont passé leur vie à alimenter ce différend vont enfin reconnaitre leur défaite”, a-t-elle dit, soulignant que le Maroc offre une solution qui garantit la paix, la stabilité et le développement inclusif.