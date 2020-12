La décision américaine, un “tournant important” dans le règlement de la question du Sahara (presse polonaise)

vendredi, 11 décembre, 2020 à 13:07

Varsovie – La décision des États-Unis de reconnaître la souveraineté pleine et entière du Maroc sur son Sahara constitue un tournant important dans le règlement de cette question, ont souligné vendredi des journaux polonais.

Le journal « WPolityce » écrit à ce sujet que la reconnaissance par les Etats-Unis de la marocanité du Sahara, annoncée jeudi par le président américain Donald Trump lui-même, est un événement politique important dans sa dimension régionale, continentale et internationale, et constitue un tournant dans ce dossier auquel l’ONU accorde une attention toute particulière.

La publication ajoute que la décision des Etats unis, un pays influent sur la scène mondiale, donne une nouvelle orientation à la question du Sahara, soulignant que cette décision renforcera davantage les relations entre les deux pays dans tous les domaines.

« La reconnaissance par les Etats-Unis de la souveraineté du Maroc sur son Sahara, a été jeudi l’évènement phare de l’actualité politique mondiale», fait observer pour sa part le journal ‘’Gazeta Polska’’.

Le journal affirme que cet événement a bénéficié d’un grand intérêt au plan international vu le poids et la place des États-Unis en particulier aux plans politique et sécuritaire, soulignant que la reconnaissance officielle par Washington de la marocanité du Sahara constitue un tournant décisif dans ce dossier.

Pour sa part, le journal « Rzeczpospolita’’ souligne que la reconnaissance par les États-Unis de la marocanité du Sahara a suscité un grand intérêt, non seulement au vu de l’importance de cette question, mais aussi parce que cette reconnaissance émane d’une grande puissance influente sur la scène internationale.

La publication note qu’avec la décision des Etats unis, et eu égard à son poids et sa position sur la scène internationale et en tant que membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU, la question du Sahara marocain, connait un tournant majeur à même de renforcer la stabilité de la région et contribuer à la sécurité du continent africain.