Décision de la CJUE : L’Espagne attachée à des “relations stables” avec le Maroc (M. Planas)

mardi, 8 octobre, 2024 à 23:56

Madrid – Le ministre espagnol de l’Agriculture, de la Pêche et de l’Alimentation, Luis Planas, a réaffirmé, mardi, l’attachement de Madrid à maintenir “des relations stables” avec le Maroc, suite aux arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) sur les accords de pêche et agricole entre l’UE et le Royaume.

Dans une déclaration à la presse à l’occasion de l’inauguration de la 16-ème édition du Salon “Fruit Attraction”, qui connaît la participation du Maroc, M. Planas a mis l’accent sur l’importance de maintenir des “relations stables” avec le Royaume.

Il a relevé que l’accord agricole avec le Maroc est toujours en vigueur pour douze mois supplémentaires.

L’Espagne avait affirmé, vendredi par la voix de son ministre des Affaires étrangères, José Manuel Albares, son attachement au “partenariat stratégique” avec le Maroc et sa détermination à “préserver et promouvoir” ce partenariat.

M. Albares a mis en exergue l’importance du partenariat stratégique entre l’UE et le Maroc pour les deux parties, ainsi que les “avantages” que ce partenariat apporte aux secteurs de la pêche et de l’agriculture.