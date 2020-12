La décision US sur la marocanité du Sahara, “une percée diplomatique inédite” (chercheur)

jeudi, 10 décembre, 2020 à 23:44

Guelmim- La reconnaissance par les Etats-Unis de la souveraineté pleine et entière du Maroc sur l’ensemble de son Sahara est une “percée diplomatique inédite”, a indiqué jeudi le sociologue Taleb Boya Aba Hazem.

La décision du président américain Donald Trump sur la marocanité du Sahara est un” événement diplomatique historique et sans précédent”, sachant que les Etats-Unis restent “le pays le plus puissant du monde et le plus influent dans les résolutions du Conseil de sécurité et des Nations Unies en général”, a déclaré M. Aba Hazem à la MAP.

Il a souligné que cette décision aura “des impacts très positifs sur la question du Sahara marocain”, notant qu’il s’agit d’”une victoire qui a couronné la dynamique ayant marqué la diplomatie royale au fil des ans, notamment en Afrique, ainsi que dans le monde arabe”.

La reconnaissance par Washington de la marocanité du Sahara sera traduite sur le terrain par l’ouverture d’un consulat des États-Unis à Dakhla, a fait remarquer ce chercheur, ajoutant que cette décision incitera de nombreux grands pays à ouvrir leurs consulats dans les provinces du sud du Royaume.

Il a relevé que “cette avancée majeure” a été réalisée grâce à la sagesse et à la clairvoyance de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, notant que “les Marocains ne peuvent aujourd’hui qu’être fiers de leur pays et de leur Roi, le fervent défenseur de toutes les questions du pays”.