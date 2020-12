La décision US, un “tournant historique” dans le règlement de la question du Sahara (chercheur)

jeudi, 10 décembre, 2020 à 23:53

Laâyoune – La décision des Etats-Unis de reconnaitre, pour la première de leur histoire, la souveraineté pleine et entière du Maroc sur son Sahara est un “tournant historique” avec un impact politique et juridique très fort sur l’avenir de la première cause des Marocains, a souligné le chercheur Reda Fellah, enseignant des relations internationales à la faculté de droit Ibn Zohr d’Agadir.

Dans une déclaration à la MAP, il a souligné que cette décision “n’est pas fortuite, mais le fruit d’un effort diplomatique intense et de longue haleine visant le triomphe des causes suprêmes de la Nation”, ajoutant que le Royaume “est en passe d’instaurer une doctrine singulière dans les relations internationales basée sur la realpolitik”.

Cet expert en relations internationales a relevé que la décision des Etats-Unis contribue de façon efficace à un règlement politique juste du différend artificiel sur la question du Sahara.

Il a fait observer que cette reconnaissance s’inscrit dans un élan international d’appui à la position du Maroc et à ses efforts diplomatiques pour trouver une solution à cette question dans le cadre de sa souveraineté et de la légalité internationale, rappelant le soutien historique constant du Maroc aux causes justes sur la scène internationale, en premier lieu la question palestinienne qui demeure parmi les priorités de la diplomatie et de la politique étrangère du Royaume.