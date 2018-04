Déclaration de Laâyoune : Les leaders des partis politiques, les parlementaires, les élus, les chioukhs, les notables et les cadres sahraouis condamnent les manœuvres du polisario

lundi, 9 avril, 2018 à 12:41

Laâyoune, Les leaders des partis politiques, les parlementaires, les élus, les chioukhs, les notables et les cadres sahraouis, réunis ce lundi à Laâyoune , dans le cadre d’une rencontre nationale de mobilisation, condamnent et rejettent les manœuvres des adversaires de notre intégrité territoriale à tous les niveaux, en particulier les derniers agissements hostiles du polisario.

Dans la Déclaration de Laâyoune ayant sanctionné cette rencontre, les signataires saluent les démarches pionnières et les politiques sages de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu Le glorifie, pour la défense de nos droits immuables sur tous les plans.

Voici le texte intégral de la Déclaration de Laâyoune :

«En consécration de l’unanimité nationale ferme, permanente et renouvelée de toutes les catégories du peuple marocain, des différentes instances politiques, institutions représentatives et forces vives de la société, en vue de défendre l’unité de notre pays et son intégrité territoriale, de faire face à toutes les manœuvres, de quelque nature ou origine qu’elles soient, visant à porter atteinte à la souveraineté de notre pays sur la moindre once de notre patrie unifiée de Tanger à Lagouira ;

En considération des grandes préoccupations nationales souverainistes, politiques et populaires relatives aux développements de la question du Sahara marocain, notamment en ce qui concerne les mouvements du front séparatiste, qu’il convient d’y faire face avec la fermeté, la rigueur et la vigilance qui s’imposent, au niveau de zones situées dans des parties de notre pays à l’est et au sud de la ceinture de défense, dite ‘’ zones tampon ’’, mise en place conformément à une décision volontaire et souveraine de notre pays, sous la supervision de la MINURSO, aux fins de répondre à la volonté de la communauté internationale en vertu de l’accord de cessez-le-feu de 1991, pour éviter tout contact direct avec l’Algérie ;

Partant de notre devoir national de défendre l’unité nationale et l’intégrité territoriale de notre pays, en tant que l’une des constantes unissant le peuple marocain et conscients de notre responsabilité historique et politique dans ce contexte délicat qui exige la mutualisation des efforts, le resserrement des rangs et le rassemblement autour de l’intérêt suprême de la nation, nous, les partis politiques marocains, nous nous réjouissons de nous réunir dans la ville de Laâyoune pour cette rencontre nationale de mobilisation, qui regroupe nombre de dirigeants, cadres, élus du Parlement et des collectivités territoriales et militants dans plusieurs provinces et régions du Royaume, en particulier les régions de Laâyoune Sakia El Hamra et Dakhla Oued Eddahab ;

Avec toute la conscience et la détermination qu’ils ont exprimé à cette rencontre, les leaders des partis, les parlementaires, les élus, les chioukhs, les notables et les nombreux cadres sahraouis militants annoncent à l’opinion publique nationale, régionale, continentale et internationale ce qui suit :

1- Condamnons et rejetons les manœuvres des adversaires de notre intégrité territoriale à tous les niveaux, en particulier les derniers agissements hostiles du polisario visant à établir une nouvelle réalité en entamant la tentative de transfert de certains de ses éléments civiles et militaires de Lahmada en Algérie vers la zone tampon avec l’appui d’Alger, en flagrante violation de l’Accord de cessez-le-feu et faisant fi de la volonté de l’organe onusien et des résolutions du Conseil de sécurité.

2- Saluons les démarches pionnières et les politiques sages de SM le Roi, que Dieu Le glorifie, pour la défense de nos droits immuables sur tous les plans, tout en nous félicitant du contenu du Message royal adressé par le Souverain au Secrétaire général de l’ONU au sujet des récents développements dans la région et en notant avec fierté les succès accomplis par SM le Roi aux niveaux continental et international, qui confortent le statut de notre pays sur les foras internationaux, renforcent sa présence et préserve son intégrité territoriale.

3- Louons l’unanimité nationale face à ces provocations, une unanimité qui traduit la conscience du peuple marocain et sa vigilance contre les manœuvres ourdies par les adversaires, tout en réaffirmant que nous sommes tous extrêmement déterminés à déjouer toute manoeuvre de nature à altérer le statut actuel et historique de ces régions.

4- Attirons l’attention de l’ONU sur la nécessité de ne pas prendre à la légère ces agissements provocateurs et de réagir avec la responsabilité exigée pour préserver la sécurité et la stabilité dans notre région, une responsabilité que nous partageons, tout en appelant la MINURSO, et à travers elle la communauté internationale, à prendre des mesures fermes, rigoureuses et dissuasives pour obliger le polisario à se retirer de cette partie et à mettre un terme à ses tentatives visant à établir une nouvelle réalité dans cette zone.

5- Réitérant notre attachement à une solution pacifique, politique, durable et consensuelle sous l’égide de l’ONU en tant que seule entité habilitée à chercher une solution garantissant les droits de notre pays et préservant la paix dans notre région.

6- Considérons que la seule option pour résoudre ce conflit artificiel est l’autonomie sous souveraineté marocaine telle qu’elle a été proposée par le Maroc comme cadre de négociation et qui a été qualifiée par la communauté internationale comme étant une solution sérieuse et crédible, dont le cercle de pays favorables ne cesse de s’élargir.

7- Exhortons la Communauté internationale à œuvrer pour mettre fin aux souffrances de nos frères séquestrés dans les camps de Lahmada, loin de leur terre et de leurs familles dans des conditions lamentables et privés de leurs droits les plus élémentaires, et à faire pression sur l’Algérie et le polisario pour permettre au HCR de les recenser selon les standards internationaux.

8- Saluons l’amour de la patrie dont ont fait preuve les habitants, les chioukhs et les tribus de ces provinces, leur attachement et fidélité aux liens d’allégeance au glorieux Trône Alaouite et à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, leur contribution positive et active au processus politique démocratique et de développement de notre pays faisant de ces provinces un pilier fondamental dans l’édification d’un Maroc nouveau et plus particulièrement leur contribution au sein des collectivités territoriales, du Parlement ou des chambres, sachant qu’ils représentent, selon le recensement de la Minurso, la majorité des habitants des provinces de Sakia-Lhamra et Oued Eddahab et sont les véritables représentants de la volonté des ressortissants de ces provinces exprimée lors des différentes élections dont la transparence a été reconnue à l’échelle nationale et internationale. Nous nous félicitons également du rôle positif que jouent la société civile et les organisations des droits de l’homme de ces provinces dans le développement social et la défense de notre intégrité territoriale à l’intérieur comme à l’extérieur du pays.

9- Exprimons notre fierté de l’essor de développement multidimensionnel de ces provinces promises à davantage de progrès grâce à leur nouveau plan de développement lancé par SM le Roi, que Dieu L’assiste, qui en fait un pôle économique à même d’assurer un saut qualitatif pionnier dans le développement intégré dans cette partie de notre Patrie et de revaloriser de la manière la plus optimale et durable de ses ressources naturelles de façon à permettre à la population locale de tirer davantage profit de leurs bénéfices, ce qui inspire optimisme dans l’avenir.

10- Mettons l’accent sur la nécessité d’accorder la priorité aux provinces du Sud dans la mise en oeuvre de la régionalisation avancée et son accélération en perspective de consacrer l’autonomie dans ces provinces.

11- Soulignons l’impératif de la conjugaison des efforts diplomatiques, officielle et populaire représentée par les partis politiques, le Parlement, les syndicats, les acteurs de la société civile et les hommes d’affaires, pour intensifier la cadence de la coordination et diversifier les mécanismes de communication avec les institutions similaires et les parties influentes dans la prise de décisions, notamment en Europe, aux Etats-Unis, en Asie et en Afrique.

12- Renouvelons notre détermination à exploiter les relations de nos partis, toutes composantes confondues, avec nos homologues au niveau des pays frères et amis, l’objectif étant d’oeuvrer à la création de groupes d’influence et de lobbying en vue d’adopter et appuyer la position de notre pays et contrecarrer les thèses des adversaires.

13 – Réitérons notre dénonciation de l’entêtement du régime algérien qui persiste à fomenter des arguments et des prétextes pour perpétuer cette tension artificielle et à mobiliser toutes ses énergies afin de nuire à notre pays aux échelles régionale, continentale et internationale. Nous regrettons également l’absence de toute interaction positive de la part du régime algérien avec la volonté de notre pays, Roi et partis, d’assainir le climat entre les deux pays pour le bien de nos deux peuples frères. Nous réitérons à cette occasion notre appel à nos frères algériens en vue de dépasser les obstacles du passé et se remémorer les étapes rayonnantes de notre lutte commune, loin des résidus de la guerre froide, dont cette tension artificielle au niveau de notre région constitue l’une des retombées douloureuses qui entrave la construction de l’union maghrébine et ralentit le processus de développement et de coopération entre nos pays frères.

14 – Appelons à renforcer davantage le front intérieur, aux niveaux démocratique, social et de développemental, et à fédérer les efforts de tous les acteurs et composantes de notre société en vue de maintenir la mobilisation et la vigilance pour faire échouer toute forme de manoeuvres systématiques et grandissantes ourdies par les adversaires du Royaume.

15 – Nous nous engageons à mettre en place un front politique en vue de défendre notre intégrité territoriale, qui fait et fera toujours l’objet d’unanimité populaire et d’une mobilisation générale et ce, par fidélité à l’histoire, respect aux martyrs et engagement envers le contenu, l’esprit et les objectifs du Serment de la glorieuse Marche verte, qui ne feront que se renouveler et se consolider face aux événements et aux agissements des adversaires et ennemis de l’intégrité territoriale du Royaume».