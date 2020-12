La déclaration de Trump sur la marocanité du Sahara stabilise la région (Mondafrique)

samedi, 12 décembre, 2020 à 12:02

Paris – La décision des Etats-Unis de reconnaitre la pleine souveraineté du Maroc sur le Sahara va contribuer à stabiliser la région, estime samedi le site d’information «Mondafrique ».

Dans une analyse sous le titre « La déclaration de Trump sur la marocanité du Sahara stabilise la région », le média français souligne que la reconnaissance par le président Trump de la souveraineté marocaine sur le Sahara « bouleverse la donne diplomatique » et « contribue à stabiliser la région ».

Avec cette reconnaissance américaine, « le Maroc, qui ces dernières années, avait déjà marqué des points face à l’Algérie au sein de l’Union Africaine, remporte une victoire diplomatique incontestable », affirme Mondafrique.

Revenant sur l’ouverture d’un consulat américain à Dakhla, Mondafrique souligne que « pour l’administration US, c’est un signal fort sur le climat de sécurité et de stabilité qui pourrait désormais régner dans cette région frontalière entre le Maroc et la Mauritanie ».

« Sur la route de l’Afrique, pourrait apparaitre une zone de paix et de prospérité que rendent possibles les bonnes relations qui existent, depuis l’avènement du président Mohamed Ould Ghazouani, entre Nouakchott et Rabat, Encore faudrait-il, estime le média français, que le voisin algérien, victime d’un complexe d’encerclement, accepte de lâcher un Front Polisario squelettique qui ne survit que grâce à sa protection. Ce qui suppose une recomposition d’un nationalisme figé qui a transformé le conflit sahraoui en une cause sacrée. Au prix d’une guerre diplomatique absurde au sein du Maghreb ».