Une députée italienne salue les progrès réalisés par le Maroc dans divers domaines

jeudi, 9 juin, 2022 à 19:12

Rome- La députée italienne Maria Belinghieri a salué, jeudi, les progrès réalisés par le Maroc dans divers domaines, appelant au renforcement de la coopération maroco-italienne “porteuse d’importantes opportunités pour la méditerranée”.

“Le Maroc a investi énormément dans le développement des énergies renouvelables, les infrastructures et la formation, tout en lançant d’importantes réformes constitutionnelles qui lui ont permis de faire des pas décisifs dans le respect des droits de l’Homme et dans l’amélioration de la qualité de vie des citoyens”, a affirmé la députée italienne dans une déclaration publiée sur le site internet du parti démocrate, quelques jours après une visite de travail au Maroc de l’intergroupe parlementaire de soutien au plan d’autonomie au Sahara marocain.

Relevant que le Royaume ‘’coopère activement avec le Conseil de l’Europe pour le renforcement de la démocratie sous toutes ses formes”, la parlementaire italienne a souligné que “le Maroc constitue, en outre, un modèle mondial en matière de tolérance et de coexistence grâce à la sagesse de SM le Roi Mohammed VI, Commandeur des croyants”.

Un intergroupe parlementaire de soutien au plan d’autonomie au Sahara marocain a vu le jour le 31 mai 2022, à l’initiative de plusieurs députés et sénateurs appartenant à différents groupes politiques italiens, y compris Mme Belinghieri.

L’intergroupe parlementaire comprend, de la Chambre des députés, MM, Marco Di Maio et Alessandro Alfonso Pagano en sus de Mme Stefania Ascari, et du Sénat, Mme Urania Giulia Rosina Papatheu et M. Francesco Mollame.