Une députée marocaine réitère la position immuable du Maroc en faveur de la Palestine et des lieux sacrés

jeudi, 20 mai, 2021 à 16:06

Le Caire – La position du Maroc, sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, sur la question d’Al Qods et les droits légitimes du peuple palestinien est immuable, car la cause palestinienne est présente dans la conscience de toutes les composantes du peuple marocain, a affirmé la députée marocaine et membre du Parlement arabe, Mme Fatima Taoussi.

Dans son allocution prononcée dans le cadre de la réunion d’urgence tenue par le Parlement arabe, mercredi au Caire, concernant les agressions israéliennes contre le peuple palestinien, Mme Taoussi a souligné qu'”au Royaume du Maroc, nous suivons, avec regret et une grande inquiétude, l’évolution de la situation sur les territoires palestiniens occupés”.

Les affrontements ont éclaté en raison des tentatives d’évacuation des familles palestiniennes de leurs maisons dans le quartier de Cheikh Jarrah à Al Qods, où elles résidaient depuis plusieurs décennies, a-t-elle souligné, notant que des groupes de colons extrémistes se sont préparés massivement pour prendre d’assaut la mosquée Al-Aqsa et ses enceintes.

La députée a souligné également que le Maroc rejette ces violations et les mesures unilatérales qui en découlent et qui sont de nature à raviver les tensions et à aggraver encore la situation. «Le peuple marocain continue de soutenir la cause palestinienne et Al Qods en particulier avec son statut et son caractère sacré», a-t-elle dit.

Le Maroc a renouvelé sa position dans l'”Appel d’Al Qods” du 30 mars 2019, signé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, président du Comité Al Qods relevant de l’Organisation de la coopération islamique (OCI) et le Pape François, a-t-elle dit. Cet Appel met l’accent sur la nécessité que soient garantis dans la ville sainte “la pleine liberté d’accès aux fidèles des trois religions monothéistes et le droit de chacune d’y exercer son propre culte, de sorte qu’à Jérusalem/Al Qods Acharif s’élève, de la part de leurs fidèles, la prière à Dieu, Créateur de tous, pour un avenir de paix et de fraternité sur la terre”, a-t-elle poursuivi.

Mme Taoussi a de même fait observer que “cette question, qui est liée au présent et au destin de notre Oumma arabe et islamique et qui constitue la clef de la stabilité dans toute la région du Grand Moyen-Orient, nous interpelle plus que jamais à unifier notre voix afin de parvenir à une décision ferme et tranchante concernant le statut d’Al Qods et la question palestinienne”.

Cette réunion d’urgence s’est penchée sur les crimes et les violations commis par les autorités d’occupation israéliennes dans tous les territoires palestiniens, ainsi que le déplacement forcé de la population du quartier de Cheikh Jarrah, outre la poursuite de la politique de colonisation expansionniste dans les territoires palestiniens occupés.

Lors de cette rencontre, le Maroc était représenté par une délégation parlementaire composée de Mme Fatima Taoussi, du groupe Authenticité et modernité, membre du Comité mixte de lutte contre le terrorisme au Parlement arabe, M. Abdellatif Ben Yacoub du groupe Justice et développement et M. Bouselham Daich du parti du Rassemblement national des indépendants (RNI).