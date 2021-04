Dette publique du Kenya: les clignotants au rouge

mardi, 6 avril, 2021 à 12:22

L’ouverture d’un Consulat général du Sénégal à Dakhla, la 10ème représentation diplomatique inaugurée dans cette ville depuis un peu plus d’un an, est mise en exergue, mardi, par plusieurs journaux, sites et médias sénégalais qui saluent l’excellence des relations millénaires entre le Sénégal et le Maroc.