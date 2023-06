Devant le C24, un pétitionnaire dénonce le détournement systématique des aides humanitaires par le “polisario”

mercredi, 14 juin, 2023 à 13:08

Nations Unies (New York) – Devant les membres du Comité des 24 (C24) de l’ONU réunis à New York, Saad Bennani, pétitionnaire, a dénoncé, le détournement systématique par le mouvement séparatiste armé du “polisario” des aides humanitaires destinées aux populations séquestrées dans les camps de Tindouf.

“Les témoignages de plusieurs anciens membres du +polisario+, qui ont fui les camps, ont confirmé que l’aide humanitaire destinée aux populations de Tindouf est détournée”, comme en témoignent plusieurs rapports, notamment ceux du Programme alimentaire mondial (PAM) et de l’Office européen de lutte antifraude de 2015, a souligné M. Bennani, mardi, lors de la réunion annuelle du C24.

Il a relevé que le rapport de l’Office européen de lutte antifraude publié après une recherche minutieuse sur le terrain, a détaillé les faits en nommant des membres du groupe terroriste le “polisario” qui ont participé au détournement de l’aide humanitaire destinée à Tindouf, notant que cette aide était en fait vendue au marché noir dans le pays hôte des camps ou dans d’autres pays de la région.

“Ce détournement illégal de l’aide humanitaire est possible car le pays hôte refuse toujours que le Haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés procède au recensement et à l’enregistrement des populations des camps pour connaître leur nombre exact et pouvoir évaluer leurs réels besoins humanitaires conformément au droit international”, a-t-il dit, précisant que le Conseil de sécurité de l’ONU réclame ces procédures dans toutes ses résolutions depuis 2011, au même titre que le Secrétaire général de l’ONU.

Il a fait observer que le “polisario”, avec la complicité des responsables du pays hôte, détourne et vole l’aide pour l’enrichissement personnel, ajoutant que cette même aide est utilisée pour ouvrir des cliniques dentaires au profit des enfants des dirigeants du “polisario” dans différentes parties du monde, acheter des armes ou s’offrir un mode de vie extravagant en Europe ou ailleurs, alors que les enfants, les femmes et les personnes âgées des camps souffrent de la famine et de la malnutrition dans le désert algérien.

Pour le pétitionnaire, il est grand temps de mettre un terme à ces souffrances et de traduire en justice ceux qui profitent de la misère des populations séquestrées dans les camps de Tindouf, dans le Sud-ouest de l’Algérie.