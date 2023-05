Devant le C24, la Sierra Leone salue le soutien international grandissant au plan d’autonomie

jeudi, 25 mai, 2023 à 18:12

Bali – La Sierra Leone a salué, devant le Comité des 24 (C24) de l’ONU à Bali, la dynamique de soutien international en faveur du plan d’autonomie qui demeure la “solution de compromis” pour clore le différend régional autour du Sahara marocain.

S’exprimant lors du Séminaire régional du C24 pour le Pacifique qui se tient dans la ville indonésienne (24-26 mai), l’ambassadeur représentant permanent de la Sierra Leone à l’ONU, Alhaji Fanday Turay a, par la même occasion, réaffirmé le soutien de son pays à l’initiative marocaine considérée comme “sérieuse et crédible” dans les résolutions successives du Conseil de sécurité depuis 2007 et qui jouit de l’appui de plus de 100 Etats membres.

Il s’agit d’une initiative qui est en phase avec les dispositions du droit international, la Charte des Nations Unies et les résolutions du Conseil de sécurité et de l’Assemblée générale, notamment en ce qui a trait à la dévolution de l’autorité à la population locale, a-t-il relevé.

L’ambassadeur a également noté avec satisfaction l’initiative du Maroc de créer un environnement politique propice à l’ouverture de 28 consulats généraux de pays arabes, africains, asiatiques et américains dans les villes de Laâyoune et Dakhla. Il a, dans ce sens, rappelé l’ouverture par son pays d’un consulat général à Dakhla.

Il a, par ailleurs, salué le soutien continu du Secrétaire général de l’ONU au processus politique en cours dans le cadre des recommandations du Conseil de sécurité depuis 2007, visant à parvenir à une solution politique réaliste, pragmatique, durable et mutuellement acceptable au différend régional autour du Sahara marocain.

M. Turay a, de même, salué les efforts de l’Envoyé personnel du SG de l’ONU, Staffan de Mistura, pour faciliter et donner une nouvelle impulsion au processus politique, y compris ses visites à Rabat, dans les camps de Tindouf, à Alger et Nouakchott, outre les consultations informelles qu’il a eues en mars dernier à New York avec le Maroc, l’Algérie, la Mauritanie et le “polisario”.

Ces efforts renforcent l’élan créé lors des deux tables rondes à Genève avec la participation du Maroc, de l’Algérie, de la Mauritanie et du “polisario”, a-t-il indiqué, exhortant toutes les parties prenantes à maintenir cet élan conformément aux résolutions du Conseil de sécurité.

Le représentant permanent de la Sierra Leone à l’ONU a, en outre, évoqué la participation des représentants du Sahara marocain au séminaire régional du C24 pour la cinquième fois consécutive, aux sessions annuelles du même comité, et aux deux tables rondes à Genève, tout en saluant les élections démocratiques de septembre 2021.

Il a appelé à la reprise des tables rondes sous le même format et avec les mêmes participants, à savoir le Maroc, l’Algérie, la Mauritanie et le “polisario”, conformément à la résolution 2654 d’octobre dernier.

L’ambassadeur a, par ailleurs, mis en avant les efforts du Maroc en faveur du développement socio-économique des provinces du Sud, ainsi que les actions engagées par le Royaume en matière des droits de l’homme, lesquelles ont été saluées dans les différentes résolutions du Conseil de sécurité, y compris la résolution 2654.

Il a saisi cette occasion pour saluer le respect par le Maroc du cessez-le-feu au Sahara, tout en appelant les autres parties à se conformer au cessez-le-feu dans l’intérêt de la paix et de la stabilité dans toute la région.

Le diplomate a, par ailleurs, exprimé la “profonde préoccupation” de son pays vis-à-vis de la détérioration de la situation des droits de l’homme dans les camps de Tindouf dans le sud-ouest de l’Algérie, notamment en ce qui concerne les femmes et les enfants. “Les violations continues des droits de l’homme ne privent pas seulement les populations des camps de Tindouf de leurs droits, elles restreignent également l’assistance humanitaire”, a-t-il relevé.

M. Turay a appelé, à ce propos, à l’enregistrement et au recensement des populations en conformité avec le mandat du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), le droit international humanitaire et les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité.

Il a enfin appelé la communauté internationale à continuer à soutenir les efforts consentis par toutes les parties prenantes pour parvenir à une solution viable et pragmatique à ce conflit régional autour du Sahara marocain.