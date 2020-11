Le développement du Sud se poursuit de manière soutenue et effective (universitaire)

dimanche, 8 novembre, 2020 à 12:30

Casablanca – Le discours prononcé par SM le Roi Mohammed VI à l’occasion du 45ème anniversaire de la Marche verte est venu réaffirmer la poursuite du processus de développement des provinces du Sud de manière soutenue et effective, a souligné l’universitaire Nabil Lgatt.

Le Souverain a mis l’accent sur la vitalité des chantiers structurants dans cette partie du Royaume en tant que l’un des principaux fondements des orientations stratégiques en matière de gouvernance économique, de justice sociale et de développement territorial, a ajouté l’enseignant-chercheur.

Le discours royal a, en outre, insisté sur l’aspect crucial des questions de progrès global pour contrecarrer les thèses fallacieuses, la falsification des faits et les manœuvres désespérées contraires à la légalité internationales que ne cessent de promouvoir les adversaires de l’intégrité territoriale, a-t-il fait remarquer.

Les provinces du Sud se sont transformées en un gigantesque chantier à ciel ouvert, en consolidation de la politique de développement territorial, de production de la richesse et d’intégration dans les marchés international et africain, chose qui a ouvert la voie à la conclusion de partenariats économiques prometteurs avec un certain nombre de pays, a-t-il fait analyser.

SM le Roi a fixé, désormais, un nouveau cap à cette stratégie avec comme mot d’ordre l’investissement bien ciblé et fructueux dans les provinces du Sud, à l’horizon de la concrétisation d’une véritable économie maritime faisant de cette région une locomotive des échanges et un trait d’union avec le prolongement africain du Maroc, a expliqué Nabil Lgatt.