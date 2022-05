Le développement de la filière de l’Arganier repose sur les stratégies “Génération verte” et “Forêts du Maroc” (M.Sadiki)

mardi, 10 mai, 2022 à 17:44

Agadir – Le développement de la filière de l’Arganier repose principalement sur les stratégies “Génération verte 2020-2030” et “Forêts du Maroc 2020-2030”, a indiqué mardi, le ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, Mohamed Sadiki.