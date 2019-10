Le développement de la recherche scientifique au Maroc requiert une adhésion plus grande de l’entreprise

mercredi, 23 octobre, 2019 à 12:16

– Par Hanaa Dakka-

Rabat – Le développement de la recherche scientifique au Maroc requiert une plus grande adhésion de l’entreprise dans le domaine de la connaissance et des technologies, en vue de renforcer sa compétitivité et faire de la triptyque “Formation, recherche et valorisation” une réalité, a indiqué le directeur du Centre national pour la recherche scientifique et technique (CNRST), Mohamed Khalfaoui.

Dans un entretien à la MAP, M. Khalfaoui a insisté sur l’importance de créer des entreprises axées sur l’innovation et de capitaliser sur les résultats de la recherche scientifique, tout en encourageant les entreprises à adhérer à la dynamique de développement et d’innovation tout en mettant en place des incitations à l’investissement dans ce domaine.

Il est également important de conférer une dimension internationale à la recherche scientifique nationale à travers l’encouragement des chercheurs marocains à participer aux grands projets internationaux de recherche et à prendre les mesures à même d’attirer les compétences scientifiques, a-t-il ajouté, plaidant en faveur de la mise en place de stratégies de coopération notamment entre les universités marocaines et les centres de recherches de renom, ainsi que la création d’un fonds de soutien à l’innovation.

La recherche scientifique étant la locomotive du développement durable, M. Khalfaoui a appelé à déployer davantage d’efforts au niveau national pour le développement de la recherche qui fait face désormais à plusieurs défis en matière de coordination entre les différents intervenants et de recherche de financement, ce qui, avec la lourdeur des procédures administratives, impacte négativement ce domaine.

Les dépenses allouées à la recherche scientifique sont limitées et ne représentent que 0,73% du PIB, alors que ce chiffre atteint les 2% en Europe, a poursuivi M. Khalfaoui, notant que la stratégie nationale de recherche scientifique avait appelé à ce que ce pourcentage atteigne 1% à l’horizon 2025.

En vue de dépasser ces contraintes, a-t-il poursuivi, il faut diversifier les sources de financement de la recherche scientifique, du développement technologique et de l’innovation, tout en consacrant plus de ressources financières au développement du système national notamment en matière de valorisation des résultats de recherche.

De même, le directeur du CNRST estime que la fuite des cerveaux est l’un des principaux défis à relever en matière de recherche scientifique, notant que le Maroc, à l’instar des pays en développement, souffre de la migration des compétences vers d’autres pays plus attrayant en matière de rémunération et de plan de carrière.

Pour atténuer l’impact de ce phénomène, il est nécessaire de prendre une série de mesures comme l’orientation de la formation et de la recherche scientifique vers des spécialités créatrices d’emplois, la mise en place de centres de recherche dotés des moyens financiers et humains nécessaires et l’ouverture sur les expériences des centres internationaux dans le cadre de la coopération internationale, a-t-il dit.

Le directeur de la CNRST a également appelé à mettre à jour les programmes liés au transfert des connaissances et des technologies en mettant à contribution les compétences marocaines à l’étranger (Programme FINCOM) et en révisant les procédures des dépenses publiques relatives au secteur de la recherche scientifique.

Il s’agit aussi, selon lui, d’impliquer le secteur privé dans le financement de la recherche et de l’innovation et d’encourager le retour des compétences marocaines à l’étranger.

Dans ce sens, il a estimé qu’il est nécessaire de mener des études pour identifier les disciplines qui souffrent de fuite des cerveaux et orienter les formations vers celles-ci, afin de répondre aux besoins du Maroc en compétences et d’encourager les jeunes à créer des entreprises innovantes.

En revanche, M. Khalfaoui a fait observer que ce constat ne doit pas occulter les efforts fournis dans le cadre de la stratégie du Maroc pour la promotion de la recherche scientifique, faisant état dans ce sens de 7.000 publications scientifiques par an dans la base de données scientifique “Scopus” et 3.900 publications scientifiques dans celle de “Web of Science”, ainsi que la création de 63 centres des études doctorales et l’accréditation de 1337 structures de recherche.

Il a en outre relevé que le nombre des enseignants-chercheurs est passé de 12.243 en 2010/2011 à 15.770 en 2017/2018, et qu’environ de 34.000 étudiants ont été inscrits au doctorat au cours de l’année universitaire 2017/2018, notant que le taux d’encadrement au cycle de doctorat est passé de 1,82% au cours de la saison universitaire 2010/2011 à 2,18% en 2017/2018 et 117 brevets ont été délivrés au nom d’universités et de centres de recherche en 2017 dont 64% d’origine marocaine.

Il a précisé que ces réalisations s’inscrivent dans le cadre de la mise en place de la stratégie nationale de recherche scientifique à l’horizon de 2025 et la vision stratégique de la réforme du système de l’éducation et de formation et de recherche scientifique 2015-2030, élaborée par le Conseil Supérieur de l’Education, de la Formation et de la Recherche Scientifique (CSEFRS) et le programme gouvernemental 2017-2022 relatif à l’enseignement supérieur et la recherche scientifique.

En ce qui concerne le rôle du Centre national pour la recherche scientifique et technique (CNRST) dans l’amélioration du classement scientifique des universités marocaines et des centres de recherche nationaux et la promotion de la recherche scientifique qualitativement et quantitativement, le directeur du CNRST a souligné que les services offerts par le centre reposent sur trois pôles complémentaires.

Le premier pôle est relatif à l’utilisation conjointe des ressources et équipements scientifiques, alors que le second consiste à soutenir la recherche scientifique par le biais d’appels aux projets de recherche et l’encouragement de l’excellence dans ce domaine et dans celui de la coopération internationale en matière de la recherche scientifique et technique.

Le troisième pôle consiste lui à valoriser les résultats de la recherche et de l’innovation, notamment à travers la gestion du réseau marocain pour le soutien des entreprises, l’accompagnement des porteurs de projets pour la création de leurs entreprises, le soutien aux initiatives de création d’entreprises innovantes, et l’appui à l’organisation de manifestations liées à l’entrepreneuriat.

Toutes ces initiatives s’inscrivent dans le cadre d’une relation de complémentarité entre la formation et la recherche scientifique, a-t-il dit, précisant que la qualité de la formation impacte positivement la recherche scientifique.