Le développement socioéconomique des Provinces du Sud mis en exergue par un journal jordanien

mercredi, 7 septembre, 2022 à 15:51

Amman – Le journal jordanien “Alanbat” a mis en exergue le développement socioéconomique que connaissent les Provinces du Sud du Royaume du Maroc.

Sous le titre “La nouvelle stratégie marocaine du développement,” le journal a souligné que le développement des Provinces du Sud est lié à celui de l’ensemble des régions du Royaume, ajoutant que les fruits du développement socioéconomique se reflètent dans la situation qui règne dans les Provinces du Sud dans les domaines de la santé, de l’enseignement, de l’infrastructure, de l’énergie et de l’investissement.

La publication a relevé que le nouveau modèle de développement pour les Provinces du Sud a conduit à l’élaboration d’un programme de développement 2015-2021, expliquant que ce modèle vise à doter ces Provinces de ressources sociales et économiques internes pour une meilleure intégration dans son environnement régional, continental et atlantique.

L’objectif est de leur permettre de réaliser leur aspiration à devenir une plateforme économique entre le nord et le sud et un centre régional incontournable pour le commerce entre l’Afrique subsaharienne et le reste du monde, ajoute l’auteur de l’article.

Le projet de la loi de finances de 2021 a réaffirmé l’importance du programme de développement des Provinces du Sud, a rappelé le journal, qualifiant ce projet de “Plan Marshall ambitieux”.

L’auteur a, à ce titre, cité d’importants projets réalisés au niveau de la région, tels que le Centre hospitalier universitaire de Laâyoune, la faculté de médecine et la Cité des métiers et des compétences.

Les projets d’infrastructures sont au coeur de la politique nationale, qui est élaborée de manière concertée et qui vise le développement de la région et la prospérité de ses habitants, tout en respectant les droits économiques, sociaux et culturels de l’ensemble de Marocains, poursuit le journal, évoquant certains grands projets structurants qui sont à même d’aider au rayonnement de ces Provinces.

A cet égard, le journal a cité la voie express Tiznit-Dakhla et le Port de Dakhla Atlantique, avec sa zone industrielle de 270 hectares, et qui reliera le sud du Maroc à l’Afrique subsaharienne.