Dialogue inter-libyen : Des médias italiens mettent en avant le rôle du Maroc

samedi, 10 juin, 2023 à 13:42

Rome – Des médias italiens ont souligné l’importance du rôle joué par le Maroc pour réussir le dialogue inter-libyen, en abritant la réunion de la commission mixte “6+6”, qui constitue une étape “cruciale” dans le processus de règlement de la crise libyenne.

Se faisant l’écho de la réunion de la commission mixte “6+6”, chargée par la Chambre des représentants et le conseil d’État libyens de préparer les lois électorales, le portail d’information “Expartibus” a mis en avant le rôle du Royaume dans le “rapprochement des positions des parties libyennes” pour parvenir à “un terrain d’entente sur les textes de loi qui devraient régir les élections présidentielle et législatives, initialement prévues en décembre 2021 et reportées depuis longtemps”.

“Il ne manque plus que la ratification des textes de lois par le Parlement”, a fait savoir le média italien “Nuovo Giornale Nazionale”, citant le chef de la délégation du Haut Conseil d’Etat, Omar Boulifa.

De son côté, l’agence de presse italienne “Dire” a indiqué que cette rencontre, tenue à Bouznika, constitue “une étape cruciale en vue des élections libyennes attendues depuis 2014”, rapportant, dans ce sens, les propos de Jalal Shwehdi, membre de la Chambre des représentants, qui a hautement salué le rôle joué par le Royaume pour la réussite de ce dialogue et pour parvenir à des compromis sur les lois électorales précitées.

La rencontre de Bouznika s’inscrit dans la continuité de la série de rencontres accueillies par le Royaume, qui réunissent les différentes parties libyennes, en vue d’approfondir le dialogue sur les voies et outils de résolution de la crise dans le pays, suivant une approche qui offre l’espace idéal pour le dialogue et la concertation constructive, a relevé, pour sa part, “Geagency”.

Ces réunions avaient donné lieu à d’importants accords favorables au processus de règlement, à leur tête l’accord de Skhirat (2015), et l’accord entre le président de la Chambre des représentants, Akila Saleh, et le président du Haut Conseil d’État libyen, Khalid El Machri en octobre 2022 sur la mise en œuvre des résultats du processus de Bouznika concernant les postes de souveraineté et l’unification du pouvoir exécutif, poursuit l’agence.

La commission mixte “6+6”, chargée par la Chambre des représentants et le conseil d’État libyens de préparer les lois électorales, a annoncé, dans la nuit de mardi à mercredi à Bouznika, que ses membres sont parvenus, au terme de deux semaines de réunions au Maroc, à un compromis au sujet des lois régissant les élections présidentielle et parlementaires prévues en fin d’année.

Le Maroc considère que le règlement de la question de la légitimité en Libye ne peut avoir lieu qu’à travers des élections présidentielle et législatives qui permettront au peuple libyen de choisir à qui confier le pouvoir de la gouvernance politique dans le pays.