Dialogue Interconfessionnel : La Conférence de Marrakech, un souffle d’espoir dans un monde pétri de tensions (leaders religieux)

mercredi, 14 juin, 2023 à 21:57

Marrakech – La Conférence Parlementaire sur le Dialogue Interconfessionnel, organisée du 13 au 15 juin à Marrakech, représente un souffle d’espoir dans un monde pétri de tensions, ont souligné des leaders religieux, saluant le leadership du Maroc dans la promotion des valeurs de la coexistence et du dialogue entre les peuples et les civilisations.

“La Conférence de Marrakech insuffle un élan d’espoir et offre un modèle unique de partenariat entre les parlementaires, les leaders religieux et les représentants de la société civile pour bâtir un avenir meilleur”, a souligné le Rabbin Moshe-David Hacohen, co-directeur de l’organisation Amanah, une association qui vise à renforcer la confiance entre communautés tout en luttant contre la discrimination à Malmö, en Suède, dans une déclaration à la MAP.

Le Rabbin a relevé que le Maroc a une histoire “unique” en matière de coexistence entre les représentants des différentes confessions, faisant savoir qu’il “est important de mettre en avant cette histoire unique du Royaume qui peut servir de modèle dans un monde pétri de tensions”.

Le co-directeur de l’association Amanah, l’Imam Salahuddin Barakat a, pour sa part, indiqué que la Conférence Parlementaire sur le Dialogue Interconfessionnel “permet d’engager un dialogue inclusif, franc et constructif pour faire face aux questions qui font obstacle à une coexistence durable entre les peuples des différentes confessions”, ajoutant que cette rencontre représente un “développement positif” vers la promotion de sociétés plus pacifiques et inclusives.

Le co-directeur d’Amanah, qui a pour objectif de promouvoir une meilleure connaissance et une meilleure compréhension entre les juifs et les musulmans de Suède, a, par ailleurs, relevé que le Maroc, qui “représente un modèle singulier de coexistence et de convergence de civilisations”, a encore fois démontré cette culture ancrée dans la société marocaine depuis toujours en abritant les travaux de cette Conférence.

De son côté, le Père Bishoy Fakhry, du Patriarcat Orthodoxe Copte d’Abou Dhabi, a souligné que cet événement inédit “constitue une plateforme d’idées et de propositions visant à promouvoir la coexistence et à bâtir des sociétés inclusives dans le cadre d’une rencontre humaine”.

“Il n’est pas étrange au Royaume d’initier cette initiative unique et de réunir ce groupe de parlementaires, de leaders religieux et de représentants de la société civile pour échanger les idées dans l’optique de bâtir l’humanité”, a-t-il relevé, appelant les autres pays à emboiter le pas au Maroc.

Organisé par l’UIP avec le Parlement du Maroc, en partenariat avec “Religions for Peace” et avec le soutien de l’Alliance des civilisations de l’ONU et de la Rabita Mohammadia des Ouléma, ce conclave connaît la participation de parlementaires, de chefs religieux, de représentants de la société civile qui vont engager un dialogue constructif et échanger sur les meilleures pratiques pour résoudre les principaux problèmes entravant la coexistence durable.

Cette conférence internationale, initiée sous le thème “dialogue interconfessionnel : collaborer pour notre avenir commun”, reflète les rôles importants et multiples joués par l’institution législative nationale, qui s’inspire de l’histoire millénaire du Royaume, riche en épisodes phares et exemples forts de tolérance religieuse et de coexistence.