Dialogue interconfessionnel: Le message de SM le Roi, un plaidoyer fort pour la coexistence (analyste américain)

mercredi, 14 juin, 2023 à 21:54

Washington – L’analyste américain, Calvin Dark, a indiqué que le message adressé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI aux participants à la Conférence parlementaire sur le dialogue interconfessionnel qui se tient à Marrakech est un plaidoyer fort en faveur de la coexistence et la tolérance.

“Le coexistence pacifique engendre la stabilité, qui est une condition préalable au développement institutionnel et démocratique, ainsi qu’au progrès et à la prospérité”, a souligné M. Dark dans une déclaration à la MAP.

Il a ajouté que l’histoire du Maroc “est une démonstration forte de la façon dont des personnes de confessions, de cultures et de croyances différentes peuvent coexister pacifiquement et collaborer efficacement pour relever les défis communs”.

“Cette histoire et ce leadership actuel sont reconnus aux États-Unis”, a relevé l’expert américain, rappelant qu’en mai dernier, le département d’État américain a souligné, dans son rapport annuel sur la liberté religieuse internationale, les efforts du Royaume pour notamment préserver et protéger l’héritage juif et promouvoir les valeurs universelles.

Évoquant sa propre expérience, le directeur et cofondateur du centre de recherche “RC Communications” basé à Washington, a rappelé qu’il y a des années, lorsqu’il est arrivé au Maroc en tant qu’étudiant dans le cadre du programme Fulbright, “j’ai été profondément frappé de voir qu’une mosquée, une synagogue et une église pouvaient être situées dans un seul quartier – et que les divers fidèles qui fréquentent ces lieux de culte vivent et interagissent en tant que voisins”.

“Au Maroc, j’ai appris que le dialogue interreligieux est plus qu’un noble idéal, c’est un vrai mode de vie”, a-t-il relevé.