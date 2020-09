Dialogue libyen à Bouznika: l’ambassade US en Libye se félicite des progrès réalisés

vendredi, 11 septembre, 2020 à 22:46

Rabat – L’ambassade des États-Unis en Libye s’est félicitée vendredi des progrès réalisés jusqu’à présent lors des séances du dialogue libyen qui ont eu lieu à Bouznika au Maroc.

Dans un communiqué, l’ambassade américaine “félicite les participants aux pourparlers de Bouznika sur les progrès réalisés jusqu’à présent dans leurs discussions et sur les perspectives de tenir une réunion de suivi au Maroc ce mois-ci”.

Dans leur communiqué final conjoint, les délégations du Haut Conseil d’État libyen et du Parlement de Tobrouk avaient annoncé qu’elles sont parvenues à un accord global sur les critères et les mécanismes transparents et objectifs pour occuper les postes de souveraineté.

Elles ont également convenu de poursuivre ce dialogue et de reprendre les réunions durant la dernière semaine de septembre afin d’achever les mesures nécessaires qui garantissent l’application et l’activation de cet accord.