Le dialogue entre SM le Roi et le Pape François, un message de deux “leaders visionnaires” à un moment crucial pour l’humanité (ancien ambassadeur US)

jeudi, 4 avril, 2019 à 22:52

Washington – L’ancien ambassadeur des Etats-Unis au Maroc, Dwight L. Bush, a salué la visite historique, effectuée les 30 et 31 mars, par le Pape François au Maroc, soulignant que le dialogue entre SM le Roi Mohammed VI et Sa Sainteté représente un message de “deux leaders visionnaires” à un moment crucial pour l’humanité.

“La visite du Pape est intervenue à un moment très important”, a déclaré M. Bush à la MAP en marge de sa participation au 5ème Forum commercial USA-Maroc, qui se tient jeudi à Miami (en Floride), soulignant que SM le Roi et le Souverain Pontife partagent la même conviction quant à “la coexistence pacifique, la sollicitude envers les autres et le rapprochement” des religions et des cultures.

“Quand je pense à certains des événements qui se produisent aujourd’hui dans le monde, que ce soit en Nouvelle-Zélande (Ndlr. l’attaque perpétrée contre deux mosquées ayant fait 50 morts) ou ailleurs, j’estime qu’il s’agit d’un message pertinent à un moment crucial pour le monde de la part de deux des leaders les plus visionnaires du monde”, a-t-il relevé.

M. Dwight L. Bush a pris part aux travaux du Forum commercial USA-Maroc qui a réuni à Miami un parterre de responsables gouvernementaux, de chefs d’entreprises, d’experts et de diplomates avec pour objectif de discuter du développement des échanges commerciaux entre les États-Unis, le Royaume et le reste du continent africain et d’explorer les possibilités de renforcer davantage ce partenariat économique au potentiel prometteur.