Dialogue stratégique Maroc-USA: un partenariat solide et des perspectives prometteuses

jeudi, 10 mars, 2022 à 12:36

Par Omar ACHY

Washington – La session du Dialogue stratégique entre le Maroc et les Etats-Unis, qui vient de se tenir à Rabat, a révélé, une nouvelle fois, la profondeur et la densité des relations séculaires entre deux alliés partageant une vision et des valeurs communes et animés par la même détermination à donner une dynamique forte à des échanges bilatéraux multiformes, en vue de relever les défis régionaux et internationaux. Ce rendez-vous, qui s’inscrit dans le cadre des consultations régulières entre les deux pays, a servi aussi à réaffirmer la constance de la position américaine en soutien à la marocanité du Sahara.