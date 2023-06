Le dialogue et la tolérance religieuse, une vision royale qui traduit les valeurs authentiques du peuple marocain (expert brésilien)

jeudi, 15 juin, 2023 à 18:48

Brasilia – La politique de SM le Roi Mohammed VI de promotion du dialogue et de la tolérance religieuse traduit les valeurs authentiques et séculaires du peuple marocain, a indiqué l’expert brésilien en relations internationales, Altair de Souza Maia.

La Conférence parlementaire sur le dialogue interconfessionnel qui se tient à Marrakech (13-15 juin) sous le haut patronage de SM le Roi, vient ainsi consacrer ce choix volontariste et irréversible du Souverain qui a affirmé durant Son règne l’attachement du Maroc à la promotion de la paix et d’un islam de juste milieu, a souligné l’universitaire et écrivain brésilien dans une déclaration à la MAP.

Pour lui, “le Maroc est un pays à majorité musulmane qui a fait du respect de la diversité religieuse un principe immuable, conformément à la volonté et aux convictions indéfectibles de son peuple”.

En effet, “le Roi Mohammed VI, depuis le début de son règne, a compris et traduit dans les faits la volonté de son peuple, qui a choisi la voie de la paix, de la prospérité et du dialogue interreligieux”, a-t-il fait observer.

Le règne de SM le Roi, a poursuivi M. Altair Maia, est jalonné de faits révélateurs de cet attachement, comme “la visite du pape François au Maroc, qui, tout comme l’organisation de plusieurs forums dans ce sens, est une preuve que l’intolérance religieuse n’a pas de place dans le Royaume”.

Organisé par l’UIP avec le Parlement du Maroc, en partenariat avec “Religions for Peace” et avec le soutien de l’Alliance des civilisations de l’ONU et de la Rabita Mohammadia des Ouléma, ce conclave connaît la participation de parlementaires, de chefs religieux, de représentants de la société civile qui engagent un dialogue constructif et échangent sur les meilleures pratiques pour résoudre les principaux problèmes entravant la coexistence durable.

Cette conférence internationale reflète les rôles importants et multiples joués par l’institution législative nationale, qui s’inspire de l’histoire millénaire du Royaume, riche en épisodes phares et exemples forts de tolérance religieuse et de coexistence.