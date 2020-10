Difficultés d’apprentissage: Quid de la responsabilité de la famille, de l’école et de la société

lundi, 5 octobre, 2020 à 13:44

Par Nezha BOULENDA

Casablanca – Avec l’adoption du mode d’enseignement à distance suite à l’émergence de la pandémie du coronavirus, un débat a eu lieu sur les difficultés rencontrées par certaines catégories d’enfants qui ont du mal à s’adapter à ce mode d’enseignement à cause des troubles psychologiques, comportementaux et d’apprentissage dont ils souffrent.

Parmi ces enfants figurent ceux qui ont des troubles d’apprentissage définis par l’Association canadienne des troubles d’apprentissage comme étant des dysfonctionnements pouvant affecter l’acquisition, l’organisation, la rétention, la compréhension ou le traitement de l’information verbale ou non verbale.

Ces dysfonctionnements, qui entravent la capacité de l’enfant à comprendre ce qu’il voit et entend, et qui sont souvent diagnostiqués dans le contexte de la recherche de causes d’échec scolaire, comprennent le langage oral (aspects réceptif et expressif), le langage écrit, la lecture (identification et compréhension des mots), l’écriture (orthographe et production écrite), et les mathématiques (calcul, raisonnement logique et résolution des problèmes).

Dans un entretien à la MAP sur «les enfants ayant des difficultés d’apprentissage et le mode de l’enseignement à distance», Mouna Sabahi, coach certifiée en développement et spécialiste dans le domaine de l’éducation et l’enseignement, a souligné que les troubles d’apprentissage apparaissent chez les enfants de six ans et plus, faisant observer qu’il est impossible de parler des enfants d’un âge inférieur à six ans, car durant cette étape, l’enfant est dans la phase de psychomotricité fine, c’est-à-dire le début de l’apprentissage des techniques d’écriture, de lecture et de concentration.

Mme Sabahi relève toutefois que lorsque les parents inscrivent leurs enfants dans des crèches ou des écoles à l’âge de trois ou quatre ans, leur attente devient grande et espèrent que leurs enfants maîtrisent tout ce qui leur est demandé pour écrire, lire et calculer, et dans le cas où l’enfant n’atteint pas le niveau des attentes de sa famille, il est montré comme paresseux ou atteint d’un trouble comme l’hyperactivité et l’autisme.

Si certains enfants peuvent s’adapter à leur environnement scolaire, d’autres n’ont pas les mêmes capacités et plusieurs parents, indique la coach, ne veulent pas admettre ce constat et portent des jugements sur leurs progénitures en disant “mon fils souffre d’hyperactivité” ou “mon fils est autiste” bien que l’hyperactivité et l’autisme soient des troubles qui nécessitent un diagnostic par des spécialistes.

Mme Sabahi souligne, dans ce sens, que les niveaux d’intelligence chez les enfants varient, et la manière dont ils interagissent avec l’environnement varie aussi, précisant qu’il est normal que certains enfants aient plus de mobilité que d’autres ou que leur rythme d’apprentissage soit plus faible que d’autres, sans que cela signifie qu’ils ont un trouble d’hyperactivité ou l’autisme.

La coach note également que le spécialiste est le seul autorisé à effectuer un diagnostic et à déterminer la nature et le type de difficulté détecté chez l’enfant, estimant qu’il est déconseillé d’émettre un jugement concernant un enfant qui éprouve des difficultés à écrire ou à lire, qui apprend à un rythme plus lent que ses collègues ou qui souffre d’un problème de niveau de concentration, de communication et d’interaction avec l’enseignant, et de dire qu’il souffre d’une difficulté d’apprentissage (DA), tout en ajoutant que les troubles d’apprentissage sont distincts du Déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH).

L’Association canadienne des troubles d’apprentissage souligne dans ce cadre qu’il est essentiel que les personnes qui ont des troubles d’apprentissage soient dépistées très tôt et soient soumises à des évaluations régulières faites par des professionnels, et pour les mener à la réussite, les interventions mises en place à la maison, à l’école, au travail et dans le milieu communautaire doivent tenir compte des caractéristiques de l’individu concerné.

Les parents et les enseignants ont un grand rôle à jouer pour aider et motiver cette catégorie d’enfants à s’adapter aux difficultés et être capable de les surmonter, à travers un accompagnement approprié de l’enfant, et lorsqu’on constate que l’enfant a du mal à recevoir des informations, ou rencontre des difficultés d’élocution ou d’écriture, il est nécessaire de consulter un spécialiste pour déterminer le type de difficulté rencontrée loin des autodiagnostics qui pourraient conduire à de fausses conclusions sur l’état de l’enfant.

L’Association canadienne estime également que ces enfants ont besoin d’un enseignement correctif adapté aux déficits spécifiques, de l’enseignement de stratégies compensatoires, de la mise en place de mesures d’appui appropriées et du développement de la capacité de l’individu à faire valoir ses besoins spécifiques auprès de son entourage.

Mme Sahabi a également souligné la nécessité d’une recherche permanente et d’une identification de ces troubles, le but étant de choisir les méthodes éducatives les plus appropriées aux besoins de l’enfant, et même d’innover, surtout que durant cette conjoncture de l’épidémie du coronavirus les informations sur ces questions sont disponibles en plusieurs langues.

Elle a, par ailleurs, déploré le fait que certaines familles ignorent la situation de leurs enfants qui pâtissent des troubles d’apprentissage, rappelant dans ce cadre le cas des établissements scolaires qui refusent d’accueillir ces enfants, en les privant ainsi de leur droit à l’éducation, tout en soulignant que cette situation est exacerbée avec l’adoption du mode d’enseignement à distance.

Selon Mme Sabahi, ces enfants trouvent des difficultés pour suivre les cours scolaires en l’absence d’un encadrant, soulignant qu’ils ont besoin de beaucoup d’efforts pour déterminer l’orientation de leur concentration, outre l’accompagnement des parents et la recherche de solutions pour adapter le processus éducatif à leurs besoins spécifiques notamment un espace d’apprentissage calme.

Elle a, en outre, estimé que l’enseignement à distance a des aspects positifs en ce sens que ce mode d’enseignement a révélé la présence de tensions et de dysfonctionnements dans la relation entre les parents et les enfants d’une part, et entre les parents et l’école de l’autre, rappelant à titre d’exemple que lors du suivi de l’opération d’enseignement, il a été constaté que les parents interviennent directement lors de la diffusion des cours, tout en soulignant la nécessité de consulter des spécialistes pour un bon encadrement des enfants concernés surtout que les troubles d’apprentissage ne signifient nullement un handicap.