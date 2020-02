La diplomatie neutre du Maroc lui confère par excellence un rôle de médiation dans la résolution des conflits régionaux et internationaux

vendredi, 28 février, 2020 à 8:41

La protection et la valorisation des zones humides dans la région de Dakhla-Oued Eddahab a été au centre d’un atelier de formation, organisé jeudi à Dakhla, à l’initiative du Réseau ”Khalij Dakhla” (Golfe de Dakhla) pour l’action associative et le développement, sous le thème ”Protégeons ensemble les zones humides et la diversité biologique”.