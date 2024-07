Le directeur général de l’OIT salue la Vision Royale pour la justice sociale au Maroc

mercredi, 24 juillet, 2024 à 12:34

Genève – Le directeur général de l’Organisation internationale du Travail (OIT), Gilbert Houngbo, a salué les progrès réalisés par le Maroc pour promouvoir la justice sociale, le développement durable et les droits des travailleurs, conformément à la vision de SM le Roi Mohammed VI.

Dans un message de félicitations à l’occasion de la célébration par le peuple marocain du 25ème anniversaire de l’accession du Souverain au Trône de Ses glorieux ancêtres, le responsable onusien a mis en exergue “les efforts du Royaume pour promouvoir la justice sociale, le développement durable et les droits des travailleurs”.

Il a aussi adressé ses félicitations les plus chaleureuses à Sa Majesté le Roi et à l’ensemble du peuple marocain à l’occasion de cette fête qui “revêt une importance particulière, car elle symbolise l’unité nationale et le développement continu du Maroc, sous la conduite de SM le Roi”.

M. Houngbo a salué particulièrement le projet Royal de généralisation de la protection sociale, “une initiative ambitieuse vers une société plus équitable et plus inclusive”.

Ce chantier traduit “l’engagement fort du Maroc pour la dignité et la sécurité de tous ses citoyens”, a-t-il souligné, rappelant qu’il a eu l’occasion de constater de près, lors d’une visite récente au Royaume, les progrès significatifs réalisés dans le domaine social et les initiatives mises en œuvre pour améliorer les conditions de vie des travailleurs et promouvoir une croissance inclusive.

Le responsable onusien a également réaffirmé l’engagement de l’OIT à collaborer étroitement avec le Maroc pour assurer un travail décent et offrir des opportunités à toutes et à tous.