Discours du 20 Août : “Un appel ferme” pour que les choix du Maroc soient respectés (acteurs politiques et sociaux chiliens)

dimanche, 22 août, 2021 à 19:15

Santiago- Le discours prononcé par SM le Roi Mohammed VI à l’occasion du 68ème anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple, est un « appel ferme » aux détracteurs et aux ennemis du Maroc pour qu’ils respectent ses choix et ses décisions, ont estimé des hommes politiques et des acteurs de la société civile au Chili.

Dans leurs commentaires du discours royal, ces acteurs chiliens ont relevé le rôle du Maroc comme facteur central dans l’établissement de la paix et de la tranquillité au Maghreb et dans la région méditerranéenne.

Ainsi, le député Miguel Ángel Calisto a salué le “caractère primordial” de l’apport du Maroc au dialogue, à la convivialité et à la paix dans le nord de l’Afrique, grâce à la profondeur de son histoire millénaire, à sa tradition de tolérance, à la force de ses institutions et à l’efficacité de ses services de sécurité.

« Ce sont autant d’éléments qui font que le Maroc a pu préserver son indépendance et garantir la liberté de son peuple, tout en entretenant des relations étroites » avec les autres nations.

Pour sa part, Cristina Orellana, membre du directoire de la « Fondation Afrique – Amérique Latin Siècle XXI » au Chili, a affirmé que « même dans des moments d’adversité, la voix du Maroc a émergé comme une voix ferme et déterminée en faveur du dialogue » avec les autres pays.

Le discours de SM le Roi offre « une lueur d’espoir » pour rétablir les canaux de dialogue et de concertation, a ajouté Mme Orellana, qui salue par la même occasion la solidité des institutions marocaines qui permettent au Royaume d’affronter ses ennemis avec confiance et détermination.

Pour elle, « c’est la valeur et la solidité des institutions, ainsi que leur importance dans la vie d’un peuple qui font la gloire et la grandeur des pays ».

Le juriste et universitaire Roberto Leon, président de la Fondation globale Chili-Maroc, a mis l’accent sur l’appel contenu dans le discours royal pour que les choix et les décisions du Maroc, un pays souverain et libre, soient respectés.

S’agissant des relations avec l’Espagne, qui ont traversé des turbulences au cours des derniers mois, le juriste chilien a souligné que cette « page est sur le point d’être tournée » et que les deux pays s’apprête à récupérer « la confiance réciproque qui n’aurait jamais dû être perdue ».

Enfin, Alvaro Rojas , académicien et président de la « Fondation Afrique – Amérique Latine Siècle XXI », a souligné que le discours de SM le Roi a montré, une nouvelle fois, que « le dialogue et la diplomatie sont les deux outils centraux dans les relations internationales ».

Rojas s’est dit optimiste que cet appel au dialogue sera bien accueilli, “non pas parce qu’il réponde à un intérêt particulier, mais parce qu’il est l’interprète des sentiments de tout un peuple” en faveur de la stabilité dans le nord de l’Afrique et dans les relations entre l’Afrique et l’Europe.