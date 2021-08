Discours du 20 août : SM le Roi appelle à l’inauguration d’une nouvelle ère dans les relations maroco-espagnoles (chercheur)

dimanche, 22 août, 2021 à 20:21

Laâyoune- Le discours prononcé par SM le Roi Mohammed VI à l’occasion de la commémoration du 68ème anniversaire de la Révolution du Roi et du peuple appelle à l’amorce d’une nouvelle ère dans les relations maroco-espagnoles, a relevé Moulay Boubker Hamdani, chercheur en politique étrangère espagnole.

Dans une déclaration à la MAP, M. Hamdani a souligné que d’un point de vue historique, le Maroc reste pour l’Espagne le pays le plus important sur la rive sud de la Méditerranée, car il occupe une position centrale dans sa politique étrangère malgré les différends et crises passagères, rappelant l’importance de la représentation diplomatique au Maroc et des visites de haut rang entre les deux pays, ainsi que les accords et les échanges commerciaux bilatéraux qui reflètent l’ampleur et la profondeur des relations hispano-marocaines.

Il a ajouté que le discours de SM le Roi est venu rétablir ces relations dans leur statut naturel en insistant sur la nécessité d’ouvrir une nouvelle ère dans les relations entre les deux pays, fondée sur la confiance, la transparence ainsi que sur le respect mutuel et la mise en œuvre des engagements.

Le chercheur a ajouté que le discours royal a mis l’accent sur la crise sans précédent traversée ces derniers temps par les relations maroco-espagnoles “qui a fortement ébranlé la confiance mutuelle et suscité de nombreuses interrogations sur leur avenir”.

Sur le plan pratique, a-t-il poursuivi, M. Hamdani a indiqué que SM le Roi a rappelé les constantes traditionnelles sur lesquelles reposent les relations maroco-espagnoles et Son souci de “les renforcer avec une compréhension mutuelle des intérêts des deux pays voisins”, puisque le Maroc était et reste le seul pays du sud de la Méditerranée qui comprend la plus importante représentation diplomatique espagnole.

Il a également indiqué que sur le plan économique, le Maroc attire 52% des investissements espagnols à destination de l’Afrique, ce qui le place au premier plan dans les choix des investisseurs espagnols, et représente le 2ème client de l’Espagne en dehors de l’UE après les Etats-Unis et la 1ère destination de ses exportations vers l’Afrique avec 2,4% du total de ces biens, outre le fait qu’environ 1000 entreprises espagnoles, pour la plupart des petites et moyennes entreprises, ont choisi de s’installer au Maroc, grâce à sa situation stratégique proche de l’Europe, sa sécurité et sa stabilité.