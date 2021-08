Discours du 20 août : SM le Roi déploie une vision claire et lucide dans la défense de l’intégrité territoriale du Maroc (expert paraguayen)

samedi, 21 août, 2021 à 23:50

Asunción– Dans Son discours à l’occasion de l’anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple, SM le Roi Mohammed VI a déployé une vision “claire et lucide” dans la défense de l’intégrité territoriale du Maroc contre les attaques “systématiques” de pays tiers, a indiqué l’analyste politique paraguayen, Ignacio Martinez.

Le Souverain, “avec une vision d’Etat, a marqué le présent et l’avenir du Maroc de manière pragmatique et adaptés aux temps nouveaux”, a souligné M. Martinez dans une déclaration à la MAP, mettant en avant “la lucidité et le caractère ferme dont fait preuve SM le Roi pour défendre la souveraineté du Maroc et son intégrité territoriale légitime”.

Et d’ajouter que sous la direction de Sa Majesté le Roi, “il y a un exercice démocratique profondément enraciné et beaucoup de maturité politique”, notant que le Souverain “a de nouveau prôné la mobilisation permanente des générations pour défendre la patrie, protéger les institutions et promouvoir les valeurs sacrées” du Royaume.

Par ailleurs, le discours royal dégage une “conviction de faire face, de manière décisive et ferme, aux attaques systématiquement dirigés contre le Maroc. Des agressions qui viennent évidemment de certains pays et organisations, déjà connus pour leur hostilité au peuple marocain”, selon l’éminent journaliste et écrivain paraguayen.

Pour lui, “c’est bien que le monde sache qu’il y a toute une opération visant l’intégrité territoriale du Royaume. L’objectif est de faire perdre au Maroc sa liberté, sa force et son influence, car comme on le sait, certains pays sont toujours incapables de s’adapter aux temps nouveaux”.

M. Martinez a précisé que les prochaines élections sont un moyen de renforcer et revigorer les institutions, au service des intérêts de la Nation, comme souligné par SM le Roi : “Notre conviction est que l’Etat tire sa force de ses institutions, de l’unité et de la cohésion de ses composantes nationales”.

“En tant qu’observateur permanent de l’affaire du Sahara marocain, je me dois de souligner enfin la sagesse du Roi dans la défense des siens, face aux agressions et violences permanentes qui viennent de ceux qui refusent toujours la réconciliation avec le Maroc, un pays sérieux, solide et sûr dans un continent qui compte des États défaillants”, a conclu l’expert paraguayen, qui a publié fin 2020 un livre intitulé “Regard latino-américain sur le Sahara marocain”.